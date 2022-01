La ex de Paulo Londra lo trató de "inmaduro"

07/01/2022 - 20:54 Pura Vida

Mientras el trapero cordobés Paulo Londra parece estar enfocado en ponerse "manos a la obra" con su música, tras el acuerdo al que llegó con Big Ligas, el sello con el que mantenía un conflicto judicial, su exesposa, Rocío Moreno, quien a finales de febrero dará a luz al segundo hijo de la pareja aseguró que "le falta madurez para saber dónde ésta".

En las primera y fuertes declaraciones que la joven hizo en una entrevista con Teleshow, remarcó que el músico nunca le avisó que se iba de viaje a EE.UU., desde donde compartió en sus redes sociales algunas imágenes. Además aseguró que estuvo sola durante el transcurso de su segundo embarazo, tanto para los controles habituales como para llevar y traer del pediatra a su hija mayor, entre otras circunstancias.

"Tuve miedo por el embarazo, porque una vez me dejaron internada porque no me bajaba la presión, y tenía contracciones recurrentes, sola en la casa, sin tener a alguien cerca para ayudarme a bajar la escalera. Ahora mi familia me ayuda con Isabela, pero antes lo pasaba sola porque me daba vergüenza o no quería que me dijeran: '¿Qué haces ahí?'", dijo Rocío sobre cómo de a poco el papá de sus hijas se fue alejando de ellas: Paulo regresó a las "andanzas y un ritmo de vida no compatible con la rutina familiar".

"Se despertaba a las 17 o las 19, y se cruzaba a tomar mate con los padres: estaba muy poco acá. Los primeros meses de embarazo estás muy cansada... y él, con los amigos. Recuerdo una madrugada que yo, descompuesta, le pedí que volviera para ayudarme (estaba con su hija de un año) y dijo que llamaba para fastidiarlo. Terminé jugando con Isabela descompuesta, y apareció a la mañana. Yo no soy de esas personas, como me dijeron de su familia, que 'mientras tenga la plata y el pan' no me tengo que preocupar; no quiero eso para mis hijas".

Sobre los motivos que Rocío ve en las actitudes de Londra, con quien inició una relación de pareja en 2015, cuando su carrera aún no había explotado, remarcó: "No creo que sea susto, tiene que ver con las influencias, el entorno y él que no tiene madurez para saber dónde está y lo que debe hacer. Nadie le dice: "No salgas con amigos". ¡Al contrario! Tampoco: "No estés con tu familia'. A mí me gustaba salir, pero tengo una bebé y hay cosas que uno no debe hacer porque hay responsabilidades nuevas".