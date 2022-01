Marley y Mirko ya tienen fecha para el estreno de su reality

09/01/2022 - 21:57 Pura Vida

Alejandro "Marley" Wiebe está acostumbrado a viajar hacia distintos puntos del globo terráqueo. Sin embargo, esta vez el conductor estrella de Telefé invitará al público, no solo de la Argentina sino de toda América Latina, a viajar por su pequeño mundo y el de su hijo, cuando el 20 de enero la plataforma de streaming de Paramount+ estrene el reality "Marley y Mirko, un viaje por nuestro mundo".





El conductor, en su recorrida en España junto a Lizy Tagliani, con su programa "Por el mundo", brindó un adelantó del ciclo y repasó cómo fue el momento en el que tuvo que viajar de urgencia a los Estados Unidos por el nacimiento de su hijo.





Tras la revelación de imágenes inéditas de la mujer que subrogó su vientre, el presentador contó lo que le sucedió aquel octubre de 2017 en el que nació el bebé: "Estaba grabando un programa en Brasil y me dijeron que hubo un tema de presión. Que por las dudas vaya antes".





"Me explicaron que tenía que quedarse internada porque no le bajaba la presión. Así que me quedé con ella, hasta que de repente me dijeron 'va a nacer ahora'", relató Marley en el adelanto del nuevo ciclo que seguramente tendrá su presentación en la pantalla de Telefé como ya sucedió con "Siendo Pampita", "Arriba las manos, chefs", y otros.





"Imaginate mi terror. Yo vestido con todas esas cosas que te dan y que son de doctor. Solo en un hospital de Kenosha, Wisconsin, un pueblo muy chiquitito de un estado que también es chiquito", se lo escucha decir a Marley. Y agregó: "Es como que me esperó. Llegué y nació. Fue una locura".





Según Marley, la donante del óvulo en donde se fecundó Mirko es de nacionalidad rusa y que desde el primer momento "pego buena onda" con ella, por su carisma y entusiasmo.





El reality estará colmado de anécdotas y videos inéditos que provocan que Mirko, ahora ya con 4 años, se reconozca en los mismos.





Junto al mini influencer, quien ya es toda una estrella en las redes sociales, el conductor aceptó documentar su rutina diaria. Por eso, en el reality se podrá ver el trabajo, la paternidad, la familia y las amistades. Sin embargo, uno de los temas centrales será la búsqueda de un hermanito o una hermanita para el pequeño que nació por el método de subrogación de vientre en Estados Unidos.





En el programa participarán familiares de Alejandro Wiebe, como su mamá Ana, y su hermano Ricardo, quienes grabaron sus participaciones. Además, se verá a Mirko junto a los amigos que tiene en el barrio cerrado de Nordelta donde viven y en el colegio alemán Goethe Schule Buenos Aires, prestigiosa institución a la que asiste.





Amigos famosos





Mirko ha crecido no solo rodeado de sus familiares sino también de los amigos famosos de su padre, lo que quedará reflejado en las participaciones de algunas figuras invitadas como Flor Peña, íntima amiga del presentador, Vero Lozano; y Susana Giménez, madrina de Mirko.





Elizabeth "La Negra" Vernaci, Humberto Tortonese, Damián Betular y Lizy Tagliani son amigos famosos que también tendrán sus apariciones. Lamentablemente, Lali Espósito quedó descartada de la grabaciones por temas contractuales, ya que a pesar de adorar al hijo de Marley, la cantante no puede aparecer en ningún producto que este vinculado a Disney ya que es figura de Netflix.





"Son ocho capítulos sobre nuestras vidas. Es muy divertido, la verdad que es genial todo lo que vivimos en familia", adelantó Marley sobre el reality.