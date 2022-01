Fede Bal no podrá reemplazar a Barassi

10/01/2022 - 21:09 Pura Vida

El hijo de Carmen Barbieri había sido convocado para reemplazar a Darío Barassi, en la conducción de "100 argentinos dicen", durante alguna de las semanas en las que el conductor estará ausente hasta el 1 de marzo, pero lamentablemente Fede Bal no podrá grabar -al menos esta semana- porque dio positivo de coronavirus a su regreso de Mar del Plata.

"Hola a todos. ¿cómo están? Quería contarles que volví de Mar del Plata sintiéndome un poco raro de la garganta. Tenía un poco de voz nasal, como la tengo ahora", dijo el actor en un video que grabó el domingo por la noche en el jardín de su casa, en la que se encuentra aislado desde entonces. Y agregó: "Me hice un hisopado y tengo COVID-19. Iba a reemplazar unas semanas a Darío Barassi en 100 argentinos dicen, porque está de vacaciones, y por precaución sentí que lo mejor era que la producción me mande a alguien que pudiera hisoparme. Me hisoparon y di positivo".

Desde la producción del programa que emite todas las tarde eltrece están analizando la posibilidad de ofrecerle a Manu Viale, la hermana de Juana Viale, que extienda el reemplazo que empezó a verse ayer, o adelantar la convocatoria de los otros artistas que irán rotando el lugar de Barassi hasta su vuelta.

Por otra parte, Fede contó que transita la enfermedad con síntomas leves. "Yo me siento bien. No tengo síntomas. Como les dijo: tengo un poco de voz nasal, un poco de tos. Como un resfrío. Así que nada, cuídense. Yo me cuidé en la medida que pude. Vine de Mar del Plata, tuve unos eventos, y actividades que tenía que hacer. Así que acá estoy, seguramente me lo contagié ahí", especuló el actor y cerró con un mensaje de concientización en pleno aumento de casos diarios de coronavirus. "Cuidémonos. Está muy fuerte en todos lados. Y muchos amigos cercanos tienen Covid-19. Cuídense, usen barbijo y estemos bien".

Darío Barassi se despidió de "100 argentinos dicen" a fines de diciembre y prometió volver cuando termine la temporada de verano: primero, se tomará vacaciones y luego se pondrá a disposición de la producción de una serie que filmará para una plataforma. Este año el humorista se dará también espacio para desplegar su talento actoral.

La primera figura que lo reemplazó con éxito fue Dani la "Chepi".