Flor Peña le cedería su horario a Ángel De Brito

12/01/2022 - 21:11 Pura Vida

"Flor de equipo" el programa que todas las mañanas emite Telefé y llega a Santiago del Estero a través de Canal 7 se despedirá de la pantalla a finales de enero. Pero en la decisión nada tiene que ver el efecto que el ciclo que conduce Florencia Peña logró en el público y la manera en que éste se expresa en el rating, porque todo su desarrollo ha sido un éxito e incluso "venció" a la competencia cuando puso a Mariana Fabbiani al frente de "Lo de Mariana", en la grilla del Trece.

El final de "Flor de equipo" tiene que ver con la necesidad de la conductora de encarar nuevos proyectos y sentir que al mismo tiempo que dispone de espacios para "vivir". Así lo dijo la actriz en una improvisada despedida que compartió desde su cuenta de Instagram, a partir de la cual comenzaron a generarse especulaciones en torno a que será Ángel De Brito, la flamante figura de Telefé, quien ocupará el horario que queda vacante, con Yanina Latorre, Andrea Taboada y Mariana Brey, con un ciclo que aún no tiene nombre.

Por lo pronto, Florencia Peña dijo a través de Instagram: "Quería contarles que a fin de mes termino con #FlorDeEquipo. Ha sido un año hermoso, exitoso y lleno de desafíos que me hicieron muy feliz. Pero la necesidad de hacer proyectos nuevos, me deja sin tiempo para lo demás". Y explicó las razones que la llevaron a dar un paso al costado: "Me está costando mucho compatibilizar mi actriz con la conductora. Los proyectos que encaré este año, sumados al programa, me hicieron dar cuenta que por momentos se vuelve muy agotador y me deja sin tiempo para la vida".

Lo cierto es que Florencia Peña aclaró que la relación con el canal es más que positiva, en especial porque entendieron sus necesidades y deseos. "#FlorDeEquipo es de los proyectos más lindos que hice. Me llevo amigos y mucho aprendizaje. Pero ya saben, soy curiosa y movediza y necesito ir en busca de nuevos horizontes que ya se irán enterando", agregó en el extenso posteo en su perfil.

Por su parte, Marcelo Polino, el periodista que forma parte de "Flor de Equipo" como embajador de MasterChef Celebrity adelantó que se irá a trabajar en el exterior, y desde Twitter contó que volverá a ocupar el lugar de jurado en la televisión, aunque no aclaró ni en qué tipo de proyecto ni en qué canal.