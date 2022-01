ESTEBAN LAMOTHE Y AGUSTINA CHERRI HICIERON SUSPIRAR A LOS TELEVIDENTES

15/01/2022 - 20:14 Pura Vida

Cuando el 20 de septiembre, la telenovela "La 1-5/18" debutó en la pantalla de eltrece, con una historia de amor que tiene de protagonistas a los personajes a los que les dan vida Agustina Cherri, Gonzalo Heredia y Esteban Lamothe nadie imaginaba que a pesar de las críticas por el contexto social de una villa en que transcurrían los hechos, la ficción iba a lograr conquistar al público. Y así lo hizo. Con el correr de los meses, el rating fue acompañando a la producción de Pol-ka, haciendo temblar incluso a su contrincante "MasterChef Celebrity".

Lo cierto es que ahora que la telenovela comienza a ingresar en su etapa final, con una despedida prevista supuestamente para abril, hay encuentros esperados que se concretan, como el que protagonizaron el cura Lorenzo, interpretado por Lamothe, y Lola, la joven trabajadora social de la villa.

El capítulo de "La 1-5/18" de la noche del viernes despertó una ola de comentarios en Twitter y posicionó el nombre de la novela de Polka en los primeros puestos de las tendencias de Twitter porque a cuatro meses del debut de la tira, Lola y el padre Lorenzo tuvieron su primer encuentro íntimo y confesaron su deseo de empezar una nueva etapa como pareja, a pesar de todos los obstáculos que deberán enfrentar.

El encuentro se dio el mismo día en que el cura cumplía un año en el barrio La Peñaloza, y aunque después de confesarse mutuamente su amor los dos protagonistas habían intentado alejarse, una actividad solidaria los volvió a unir. Mientras estaban trabajando juntos en la remodelación de una casa pasaron mucho tiempo juntos y confirmaron que no podían dejar atrás los sentimientos por el otro.

La telenovela terminó las grabaciones de exteriores, algo que fue compartido por Cherri en sus redes sociales con un mensaje cargado de cariño para sus compañeros, tras la última escena. "Hoy terminé de grabar con la unidad de exteriores de La 1-5/18 y fue una fiesta, también muchos compañeros terminaron sus escenas y todo se vuelve muy sensible. Los extrañaré", escribió Cherri junto al emoji de corazón.

Luego le siguió Leticia Brédice, que se pone en la piel de "Vivi", la esposa de Rogelio, el puntero del barrio. Su personaje fue una de las revelaciones de la ficción que, aunque sueñe extraño, dijo que no mira. "Por cábala yo no miro la novela. Aparte, creo que en el proceso del actor, yo no me miro para no discriminarme, para no juzgarme", dijo tiempo atrás en una entrevista.

Amor verdadero

Pero así como hay historias de amor ficcionadas, también las hay reales, aunque se tejan en el mismo set. Ese sería el caso de la actriz Bárbara Lombardo y el actor uruguayo Nico García Hume, quienes si bien compartieron momentos de alto voltaje en la pantalla, llevaron la pasión fuera del ámbito laboral.

En su despedida, el actor publicó una serie de fotos y videos de sus compañeros en el backstage. Y una de sus historias de Instagram se la dedicó a Bárbara Lombardo, a quien grabó durante 15 segundos: primero, parada sobre el marco de la puerta del camarín, luego ingresa, se agacha y busca algo en el suelo. El video no tiene sonido original, de manera tal que no se termina de entender el contexto, ya que el actor acompañó dichas imágenes con la canción "The look", de Roxette.

Además, el actor publicó en sus redes sociales una foto con su compañera de elenco. Y escribió una sugestiva frase. "Dios los cría..", escribió sobre el popular dicho que continúa: "... y ellos se juntan". A García Hume lo habían relacionado primero con la actriz y directora Jazmín Stuart.