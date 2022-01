Marley ayudó a que nacieran más de 15 niños por subrogación

17/01/2022 - 21:42 Pura Vida

Paramount+ estrenará el próximo jueves "Marley & Mirko", un reality en el que el reconocido conductor televisivo mostrará su vida cotidiana junto a su pequeño hijo y que tendrá también un enfoque de difusión en la temática de paternidad en solitario y en la subrogación de vientres.

"Es una buena oportunidad para contar mi historia, ya que Paramount+ se ve en tantos países. Para mostrar otro tipo de familias, porque cuando la gente se enteró de que iba a ser papá recibí muchísimos mensajes de parejas, hombres y mujeres que no podían tener hijos y vieron en mi historia una forma de encontrar una solución", indicó el animador a Télam.

En ese sentido, contó que "a muchos les escribía y los ayudé. Y se fueron formando muchas familias: nacieron más de 15 chicos. Mostrar esta historia a toda América va a ayudar un montón a abrir cabezas y a pensar que hoy en día hay muchos estilos y familias, y muchas formas de tener hijos".

¿Qué fue lo más desafiante del reality?

Que tuve siempre una vida muy popular y mucha gente me conoce, pero no me conoce realmente. Logré ser bastante conocido, pero sin que nadie sepa dónde vivo ni con quién o mucho de mi vida. Ahora llega el reality y se va a ver todo. Fue un cambio radical.

¿Estuvieron filmando tu vida cuánto tiempo?

Fueron más o menos tres meses. Fue arduo, era todos los días. No estaba acostumbrado tanto tiempo y con tanta gente en mi casa. Al principio, era medio shockeante. Más para mí que para Mirko, que le encantaba y decía que era todo divertido y no quería que se fueran. Yo lo veía distinto, pero para él era como un juego. Había veces que se grababa todo de día y otras, toda la noche. No es que estaban las 24 horas, pero sí muchas horas, variando los horarios.

¿Qué balance hiciste de la experiencia cuando todo terminó?

Uno positivo, me divirtió. Por supuesto que tenía ganas de un descanso. Además, estaba haciendo "La Voz Argentina" al mismo tiempo, por lo que a veces me acompañaban las cámaras desde mi casa al estudio y me seguían por todos lados: podía ser algo agobiante.

¿Si anda bien el programa hay chances de una segunda temporada?

Tendría que ver cómo se ubica en mi vida actualmente. Porque estoy muy cansado y haciendo 60 capítulos de "Por el mundo", todos los días grabando desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, cambiando de ciudad todo el tiempo y esquivando el Covid por todos lados. Pero puede ser. Si Paramount lo pide y se acomoda con las nuevas temporadas de "La Voz...", se puede llegar a hacer.