''Para sentirme libre'', lo nuevo de Diego Torres

17/01/2022 - 21:47 Pura Vida

El cantante, compositor y actor argentino Diego Torres inicia el año con su nuevo video musical "Para sentirme libre" junto a Natiruts y Rayko B, disponible en su canal de YouTube.

"Para Sentirme Libre" se desprende de su más reciente álbum "Atlántico a Pie", que fue nominado al Latin Grammy (R) 2021 en la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional, y al que Torres presentará en la Argentina el 19 y 20 de mayo en Buenos Aires, el 2 de junio en Rosario y el 4 de junio en Córdoba.

Esta canción trilingüe destaca con versos en portugués interpretados por el reconocido grupo brasileño de reggae Natiruts, al igual que una inspiradora introducción y despedida en inglés del rapero cubano-estadounidense Rayko B.

De "Atlántico a Pie" se han desprendido cinco exitosos sencillos hasta la fecha. "Un Poquito" con la leyenda colombiana Carlos Vives que ha superado los 216 millones de vistas en YouTube desde su lanzamiento en julio de 2018. "Esa Mujer" (2019), que presentó un video musical muy comentado que hace uso de las bien sabidas habilidades de actuación de Diego y presenta a Stephanie Cayo de la serie Club de Cuervos.

"Amanece" (2020) con el cantautor español Macaco, el cantautor colombiano Jorge Villamizar y la artista colombiana Catalina García, que comparte un mensaje de esperanza durante la pandemia. "Este Corazón" junto al artista colombiano Fonseca, que se lanzó en marzo del 2021 y deleitó a los fans con su apasionada letra sobre una relación en peligro. Y finalmente "Hoy" en compañía de la galardonada intérprete brasileña Ivete Sangalo que es una canción bailable y alentadora.

Y si bien Diego Torres está transitando un gran momento artístico, su vida sentimental no acompaña. Los rumores de separación de Débora Bello habían comenzado a circular en octubre del año pasado, y en diciembre, cuando el cantante dejó Miami para promocionar su nuevo disco en Buenos Aires confirmó el final de la relación. Fue durante una entrevista en "LAM" que dijo: "No es un duelo. Es una relación que tiene muchos años y nos queremos mucho. Las relaciones de muchos años no son fáciles, pero nos tenemos un amor muy grande, una hija que amamos y ella es una gran persona y una gran madre". Sin embargo, no aclaró los motivos de la separación.