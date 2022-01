Martín Paz estará en la noche inaugural de Cosquín 2022

19/01/2022 - 21:01 Pura Vida

La nueva ola de coronavirus no deja de ser un fantasma con el que se está aprendiendo a convivir aún en los lugares turísticos como Cosquín, donde desde el próximo sábado, el folclore y la música popular en general, se apoderarán del escenario de la tradicional Plaza Próspero Molina, aunque con algunas ausencias en la noche inaugural, ya que tanto Jorge Rojas como Jairo, dieron positivo de coronavirus, y demandarán la reprogramación de sus presentaciones. En sus lugares se sumarán ese día a la grilla el dúo Baglietto-Vitale y Juan Fuentes, el ex integrante de Los Huayra que comenzó su carrera solista a fines de 2020.

A su vez Santiago del Estero, cuna del folclore, estará representada en la primera luna por el folclorista Martín Paz, quien hace rato transita el camino en solitario, acompañado por sus músicos, y llegará al escenario con las canciones que conquistaron el corazón de la gente como "Eterno amor", "Semillas de chacarera", "Zamba de tu adiós", y tantas otras que le pide el público, pero también las de su último disco.

En diálogo con EL LIBERAL, a través de whatsapp, Paz reveló que prepara su presentación con mucho entusiasmo. "Las expectativas son todas positivas y generan una adrenalina especial siempre porque sin desmerecer a ningún otro festival, ya que todos tienen en su magnitud la misma importancia, Cosquín es un festival en el que todo folclorista quiere estar. A pesar de que yo he tenido la posibilidad de estar solo y con Los Manseros Santiagueños en muchas oportunidades, siempre el escenario hace que uno lo respete, valore, disfrute y lo quiera como a ningún otro. Cosquín tiene esa magia", remarcó.

Y sobre los imponderables que está generando la pandemia de coronavirus, lamentó el hecho de que algunos colegas deban postergar su actuación. "Lamentablemente por la situación sanitaria se hace diferente todo, no así los sentimientos, sino lo que uno debe vivir, el cuidado, los contagios de los colegas. Esta vez no van a poder estar ni Jorge Rojas ni Jairo en la presentación del festival, en la noche que me tocaría compartir con ellos. Yo, hasta el momento, por suerte, y ninguno de mi círculo de músicos y de mi gente de trabajo nos hemos contagiado. Pero es una situación triste porque uno se entera que amigos, colegas, conocidos se contagian, y es una situación bastante fea", comentó.

En ese marco, aprovechó para enviar su apoyo a Ciro Acuña, con quien compuso "Francamente viejo", tema que fue grabado en 1992 por Los Manseros, y "no está pasando un buen momento, así que le deseo una pronta recuperación", dijo.

A su nueva presentación en el Festival de Cosquín, luego de un año en el que la pandemia impidió su realización, Martín Paz llegará con la alegría de su cumpleaños número 46, el cual lo celebra hoy, y con los deseos que lo acompañan desde que tiene 12 años de poder seguir construyendo su vida entre canciones. "En principio, deseo tener salud para poder llevar adelante todos los sueños y las ideas que tengo para con esta vida; después el hecho de poder seguir en este camino de la música por el tiempo que me toque seguir, y que no falten la familia, los amigos que son los que nos sostienen en el día a día. Esos son mis tres deseos importantes", remarcó.

En la noche inaugural, el santiagueño Martín Paz compartirá escenario con Ofelia Leiva, una leyenda del chamamé, galardonada con el premio Camin en la edición virtual; los Ganadores Pre-Cosquín, Juan Fuentes, Opus Cuatro, Cuarteto Karé y Baglietto-Vitale.

En esta 62° edición también se dará esperados regresos como Raly Barrionuevo, quien estuvo ausente en 2020, Mariana Carrizo o Ahyre, en distintas jornadas.