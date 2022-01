Barbie Vélez disfruta haciendo reír a la gente

23/01/2022 - 21:07 Pura Vida

La actriz Barbie Vélez, quien protagoniza junto a Rodrigo Noya, Bautista Lena y Federico Barón la comedia "Trepadores", que se presenta en el Teatro Buenos Aires, contó que si bien se siente cómoda en diferentes géneros, no puede negar que "es increíble escuchar la risa de la gente".

Escrita por Gustavo Lista y dirigida por Ariel Basaldú, la comedia se presenta con una trama plagada de situaciones cómicas, y enfrenta a cuatro trabajadores en un espiral de competencia alocada.

¿La comedia es el género en el que te sentís más cómoda?

A mí me gusta mucho la comedia porque siento que es muy difícil hacer reír a alguien; tenés que tener un tiempo, no es que se pueda hacer lenta ni larga porque el chiste es el chiste y funciona o no funciona y ya. Entonces la verdad que me parece súper satisfactorio sacarle una sonrisa a la gente, me pasa un poco eso. Por otro lado yo me siento cómoda haciendo novelas, dramas; también he hecho en teatro "La casa de Bernarda Alba". Pasé por diferentes géneros, pero de verdad no puedo negar que es increíble escuchar la risa de la gente.

¿Cómo describirías "Trepadores"?

Yo soy la jefa de los chicos, de los trabajadores, operarios. Es una obra muy divertida que tiene también un poco de comedia, humor y es bastante sarcástica, habla sobre ese tipo de personas que están en todos los ambientes y que no les importa nada y van por tu cabeza para poder subir un poco más, para poder ascender, y siento que más de uno se va a sentir identificado con la obra.

Esta es una nueva versión de "Trepadores".. ¿Hubo algún cambio con respecto a la trama de 2019?

La trama sigue siendo la misma, hubo muchos cambios, el hecho de pasar de ser un hombre jefe a una mujer jefa, cambia mucho el trato con los chicos, hasta la relación que tenemos, la letra, muchos chistes son diferentes obviamente.

¿Cómo estás viviendo este presente tan especial en el que es muy necesario reencontrarnos con el teatro y con la distensión...

Exacto, empezamos a organizar bastantes meses antes entonces con la incertidumbre, y finalmente se pudo hacer, obviamente con personas acotadas a lo que estaba reglamentado y con el horario reglamentado a lo que se podía en su momento, pero súper.