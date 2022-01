Murió por Covid-19 el cantante argentino Diego Verdaguer

28/01/2022 - 20:32 Pura Vida

El cantante argentino naturalizado mexicano Diego Verdaguer, falleció el jueves 27 de enero en la ciudad de Los Ángeles por complicaciones derivadas del Covid-19. Tenía 70 años. El artista se había contagiado en diciembre de 2021.

Con un breve mensaje a través de su cuenta de Twitter oficial, sus familiares anunciaron la triste noticia.

"Con absoluta tristeza, lamento informar a todo su público y amigos, que papá el día de hoy dejó su hermoso cuerpo, para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida eterna… mi madre, yo y toda la familia estamos sumergidos en este dolor, por lo que apreciamos su comprensión en estos momentos tan difíciles", expresaron.

El cantante nacido el 26 de abril de 1951 en Buenos Aires, se nacionalizó mexicano luego de saltar a la fama con éxitos como "Lejos del amor", "Yo te amo" y "Volveré".

Varias figuras del ambiente del espectáculo mexicano despidieron al artista con emotivos mensajes.

Myriam, ganadora del reality show "La Academia, primera generación", expresó: "No hay palabras, lo siento mucho, las abrazo fuerte y con cariño, @DiegoVerdaguer y ustedes su hermosa familia, están presentes en mis oraciones".

El compositor Carlos Cuevas también dejó sus condolencias: "Mi corazón no puede estar más triste. Descansa en paz mi queridísimo @DiegoVerdaguer. Me quedo con tus palabras y cariño que me diste la última vez que te vi".