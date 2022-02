Más poderosa que nunca, Soledad vuelve a La Salamanca

31/01/2022 - 20:23 Pura Vida

La gente ama a Soledad Pastorutti. La ama desde que comenzó hace ya veintiséis años. Desde entonces no solo no para de crecer sino también de proponer algo distinto por lo que había sido conocida. Dejó de lado ese poncho al viento que la encumbró para comenzar a ser ella misma, pero sin olvidar a quienes la acompañaron en el camino.

Los santiagueños la consideran una hija propia y ella lo retribuye con agradecimientos, pero también con una entrega total en el escenario cada vez que pisa la tierra de la chacarera. Desde hace tiempo que no viene a Santiago. Ahora, el próximo viernes 4 de febrero se producirá el regreso de esta hija prodiga para subirse al proscenio del Jacinto Piedra y desplegar su arte, su carisma, su amor por el canto y darle brío a esa noche del Festival de La Salamanca en la que estarán también Los Manseros Santiagueños, Juan Saavedra, Riendas Libres, Los Tekis, "Demi" Carabajal y el "Mono" Banegas, entre otros.

Soledad demostrará, como lo viene haciendo en los festivales de verano, por ejemplo el reciente Cosquín 2022, todo su virtuosismo sobre un escenario y brindar así un show para todas las familias, otra característica de sus espectáculos, haciéndolos transitar por todos los estados anímicos, afianzando el romance con el público.

En el Festival de La Salamanca, como en otros espacios en los que se presentó, Soledad no solo presenta las canciones conocidas que jalonaron su impecable trayectoria, sino que a la vez interpreta los grandes temas de su último material discográfico, "Parte de mí".

"Parte de mí" es el disco más personal de Soledad Pastorutti. Su esencia está reflejada en cada una de las canciones. Está la "niña y la mujer que soy, me reconozco como nunca, me reconozco en cada canción", como supo decirle a EL LIBERAL en una entrevista exclusiva. En este CD venció el miedo de dar el paso que dio "como si hubiese perdido a esa nena valiente que se subía al escenario de Cosquín". Su aquí y ahora son, como lo manifestó, "el resultado de este disco".

"No sé si fue una crisis de la edad o una crisis necesaria para reencontrarme. Es más fácil para una artista como yo, que nace artísticamente muy joven, que primero le llega el éxito que la artista. Porque a los 15 años no me puedo considerar una artista. Cuando me veo en los videos me parece que soy una niña con una fuerza arrolladora, con toda una esperanza, que llamaba la atención. Pero de ahí a convertirme en artista pasó mucho tiempo. Pasó mucha agua bajo el puente. Mucho trabajo. Mucho sacrificio y sobre todo mucho compromiso con ese público que me dio aquella primera oportunidad. Lo que me pasa hoy a mí es que sigo sintiendo ese compromiso con mi gente, por eso es que necesariamente creo que hay que aprender y crecer con cada paso que se da. Necesariamente creo que hay que intentarlo. Hay que probar, que la música nos da esa posibilidad. No somos por suerte médicos que al operar trabajando con un ser humano, un error nos cuesta caro. En la música eso no pasa", contó Soledad en aquella ocasión.

"Quiero que mi público se sienta orgulloso de lo que creció esa nena y que hoy es una mujer con su familia, su música, y lo que quiero es seguir recorriendo el país, los festivales y llegando al corazón de la gente. ¿Cómo se logra? No lo sé. Pero lo que no puedo hacer es dejar de sentir y vivir cada canción con la profundidad con la que todo artista debe vivirla cuando se sube a un escenario y se conecta con la gente", remarcó Soledad a EL LIBERAL cuando presentó su nuevo disco.