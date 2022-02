Susana quiso algo distinto para sus 78

01/02/2022 - 21:14 Pura Vida

Tras dos años de pandemia de coronavirus, que dicho sea de paso, a Susana Giménez la llevó experimentar un gran susto con respecto a su salud cuando contrajo la enfermedad, la diva argentina eligió festejar su cumpleaños de una manera exótica, aprovechando un viaje comercial a Colombia.

Por lo que esta vez no fueron ni Punta del Este ni Miami el escenario del festejo por sus 78 años, sino Guatapé, un hotel eco friendly, vegan friendly y pet friendly, según definen las redes sociales al lugar, que la diva se encargó de mostrar en su cuenta de Instagram, a través de diferentes videos.

"Así empezó el día de mi cumpleaños, almorzando en una balsa en el medio de un lago gigante. La comida te la traen en lancha", escribió junto al video del momento en el que se acerca una embarcación a servirles la comida, y en el que se ve que su hija Mercedes Sarrabayrouse la acompañó en este viaje.

La conductora también compartió algunas imágenes del lugar en el que se aloja. "Llegamos de comer y esta es mi terraza. Hace 13 grados, mucho frío. Yo no sabía, pensé que venía al trópico y no me traje nada. Esto está prendido, el yacuzzi con agua caliente. Tengo un fuego también prendido por si me quiero tirar ahí -un living al aire libre- a hablar, a tomar un vino o lo que sea", fue relatando Susana, mientras se quejaba de la calidad de los vinos, aunque en su mayoría, eran argentinos.