Rincón asegura que su amor es con su soledad

02/02/2022 - 21:10 Pura Vida

Andrea Rincón debutó este año en la temporada teatral de Carlos Paz con "Los 39 escalones", y su personaje le mereció un Premio Carlo. Pero al margen de su talento actoral, la morocha estuvo en la mira de todos por los rumores de romance con su compañero de elenco, Fredy Villarreal, y aunque ambos abonaron la teoría con guiños y gestos de buena química, finalmente la exparticipante de MasterChef Celebrity negó que haya amor. "No hay romances. Mi amor es con la soledad", sentenció durante una entrevista radial con el ciclo radial "Por si las moscas", causando la decepción de las conductoras Moskita Muerta y Nilda Sarli, quienes le dijeron: "No nos vas a pinchar el romance con Fredy que todos lo compramos, él es un divino y vos sos una divina"; a lo que Andrea respondió: "Sí, se los voy a pinchar. No hay romance. No hay nada, pero no hay nada de nada".

Y agregó:"Yo estoy llena de amor, pero no tengo sexo. Es una decisión personal, tengo propuestas, pero hoy es una decisión personal estar sola". Luego explicó su argumento: "Yo me siento bien, tengo un montón para dar y gente que me da un montón. A mí no me falta amor, no necesito amor de una pareja. Es un momento donde estoy en una elección personal, en algún momento pasará", remarcó.

Durante la charla, Andrea también se refirió al premio que la consagró como la mejor actriz de la temporada en la localidad cordobesa. "No lo esperaba, fue una grata sorpresa cuando eligieron mi nombre", reconoció e hizo un resumen de su carrera artística: "Salí de un reality e hice una pasada muchos años como vedette, hice muchas tapas de revistas en pelotas. Darlo vuelta fue casi imposible, pero puse todo. Invertí mucho tiempo y dinero", sentenció.

A Andrea Rincón le tejieron romance no solo con Fredy Villarreal sino también con Gastón Pauls, quien le envió una amorosa carta mientras estuvo participando en el reality gastronómico de Telefé para alentarla a seguir dando lo mejor. En ese momento, también lo negó.

Fredy había confesado que Andrea le parecía una mujer bella en todo aspecto y, que quizás, confunde a algunos cronistas "nuestra afinidad recíproca"