RALY LE DICE “NO” A LA MÚSICA “TRANSGÉNICA”

06/02/2022 - 23:14 Pura Vida

Sin proponérselo, el friense Raly Barrionuevo se ha convertido en un referente para aquellos que desean abrazar la música como estilo de vida. Y sus seguidores no se circunscriben solo al ambiente folclórico. Lo escucha gente que gusta de distintos géneros musicales como el rock o el jazz, y todos van tomando de él lo que les resulta provechoso. No obstante, cada vez que puede, el folclorista santiagueño aclara que apuesta "por la música, por el arte, sin intención de revender un producto".

Aún así, cuando le consultan qué sugerencia les daría a los jóvenes no duda en compartir su mirada. "Hoy prácticamente, escuchando a todos los grupos, y no es una crítica, pareciera que si no tienes determinada tecnología no se puede, pero sí. Yo sé la música que hago, y los invito a apostar al arte, a no estar preocupados por si te escucha más gente, si te aplauden, o por tratar de triunfar; todas estas cosas que nos venden los reality shows", dijo en una conferencia luego de su presentación en el Festival Nacional de La Salamanca de La Banda.

Y amplió sobre el efectos de los realitys: "Todo eso de que de un día para el otro, o de un mes para el otro... (se triunfa), no es así. El arte de verdad es como la naturaleza, lleva su tiempo. Nuestra flora silvestre en Santiago del Estero nos muestra lo que demora un árbol en crecer, muchos años, porque necesita de esos años, necesita afianzar su madera, su fibra. Lo de más es transgénico, se le mete mucha tecnología para que eso de un día para el otro te dé cierto rendimiento. Lo mismo sucede con la música, música transgénica, digo yo. Siempre, a cualquiera que me pregunte le digo que no apueste a la música transgénica, porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. Hay que apostar al arte y que suceda naturalmente".

En el escenario Jacinto Piedra, Raly Barrionuevo eligió precisamente presentar su show con un sonido bien folclórico, con guitarras criollas y bombo, sin batería ni bajo, algo que también resaltó lo hace Néstor Garnica. Y el público vibró con su repertorio.

No hay plan "B"

Después del éxito que significó reeditar un show con "La Juntada", la propuesta que volvió a compartir con Peteco Carabajal y el Dúo Coplanacu, Raly reconoció que una compañía discográfica les ofreció hacer algo más, pero a él le pareció que era una etapa cerrada, "duró un tiempo, yo no sentí que tenía que seguir eso, somos compañeros de este camino, y comencé a juntarme con otros artistas como Lisandro Aristimuño, con quien hice el disco 'Hermano Hormiga'. Con Lisandro, por ejemplo, sí tengo planeado seguir tocando y hacer otro disco".

Pese a que tiene ese proyecto con Aristimuño, Barrionuevo reveló que no sabe qué pasará en el futuro. "No sé qué va a pasar. Y me gusta no saber qué va a pasar. No tengo un plan B, ese es el plan, es ir y descubrir lo que me vaya pasando. Soy un músico independiente y de autogestión y espero que la música me vaya sorprendiendo, y por ahí, me termino juntando con artistas que nunca me imaginé que podía hacer cosas. Yo creo que van a pasar cosas si estoy bien, con ganas, con vida. Me gustaría tocar con mucha gente", contó.

Por otra parte, reconoció: "Yo me enamoro todo el tiempo de los artistas. Hay artistas que me gustan, sin ir más lejos, me gustaría hacer algo con Néstor Garnica. Para mí, escucharlo a Néstor, un tipo que puede tocar cualquier música, como en su momento fue Hugo Díaz, que grabó un disco de jazz, de tango, y ni qué hablar de folclore; es muy bueno, estoy abierto. Escucho a los músicos, me enamoro de esa música".

Raly Barrionuevo ya grabó con Jorge Drexler, La Vela Puerca, Las Pelotas, y ahora está grabando con una cantante de Brasil y otra de EE.UU. "Me interesa divertirme", reflexionó.