Películas para disfrutar del Día de los Enamorados

12/02/2022 - 21:45 Pura Vida

HBO Max te propone extender el día de los enamorados toda la semana al máximo, seleccionando el mejor contenido para celebrar todos los días con una historia de amor diferente.

Para esta semana tan especial HBO Max tendrá una sección dentro de la plataforma dedicada a las series y películas para enamorarse, llorar y reírse sin parar. Con besos y romance, pero también con acción, descubrimiento, amor propio y aventuras disparatadas para disfrutar con quien más quieran.

LA EDAD DORADA: Un joven brillante de una familia conservadora se embarca en la misión de infiltrarse en el rico clan vecino, dominado por el despiadado magnate de los ferrocarriles George Russell, su libertino hijo, Larry y su ambiciosa esposa, Bertha.

EL AMOR EN TIEMPOS DE COVID: Justo cuando deciden separarse, Linda (Anne Hathaway) y Paxton (Chiwetel Ejiofor) descubren que el destino tiene otros planes cuando un confinamiento obligatorio los fuerza a vivir juntos… y los une de una manera sorprendente.

Love Life

LOVE LIFE: Anna Kendrick protagoniza esta comedia romántica que sigue a una joven neoyorquina en la búsqueda de la pareja ideal. Cada episodio cuenta la enredada historia de los amores de Darby.

SEX AND THE CITY: Una mirada cándida y sofisticada del sexo y las relaciones a través de los ojos de un grupo de amigas en Nueva York.

AND JUST LIKE THAT: Decidida a dejar atrás el pasado, Carrie se reúne con la agente inmobiliaria Seema Patel. Mientras tanto, Charlotte planea una cena para LTW, y Miranda y Nya conectan a través de las francas realidades de la maternidad.

Goosip Girl

GOSSIP GIRL (2007 y 2021): Drama basado en las vidas de adolescentes privilegiados de escuela preparatoria de Manhattan, no es fácil hacer un seguimiento de las amistades cambiantes, los celos y la confusión, pero esa es la especialidad de Gossip Girl.