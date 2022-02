Agudelo 888, el DJ de la pandemia, hará "perrear" a los argentinos

23/02/2022 - 00:22 Pura Vida

"Estoy feliz de ir a la Fiesta Bresh. Estoy emocionado". Son palabras, dichas en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, por Agudelo 888, el DJ urbano colombiano de mayor impacto y crecimiento en los últimos meses.

Es que el "DJ que nació en pandemia" o el "DJ de la cuarentena", época en que su estrella brilló allende los mares, será una de las figuras en la fiesta más linda del mundo a realizarse este sábado 26 en Buenos Aires. Nominado a "DJ del Año" en los Premios Lo Nuestro 2022, se proyecta como el DJ urbano de mayor expansión a nivel mundial.

En un zoom exclusivo con EL LIBERAL, el dueño de la marca "Puesta pal perreo" habló de estos encuentros que obsesionan a los jóvenes de toda Argentina y que tiene grandes referentes como Bizarrap y María Becerra, a quienes Agudelo 888 admira.

¿Has imaginado que ibas a tener esta irrupción mundial con tu trabajo?

Nunca. Es muy bonito porque es un proceso que cada vez me va sorprendiendo y van llegando cosas más bonitas, como estar en la Fiesta Bresh y de tocar en diferentes festivales. De eso se trata la vida, de sorprenderse y de disfrutar todo lo que va llegando.

¿Qué representó que tu propuesta, lanzada en cuarentena a través de las redes, haya dado un salto de la virtualidad a la presencialidad y con un éxito impresionante?

Yo pienso mucho en eso porque era como la parte más dura. A fin de cuenta yo nunca me imaginé que esto iba a seguir después de la pandemia. Estoy muy agradecido con la gente que acompañó durante el confinamiento y ahora cuando estoy en forma presencial.

¿Cómo vives ese proceso de crecimiento mundial que has alcanzado hoy?

El proceso realmente es corto. Desde que comenzamos con los Live ya han pasado casi dos años. Ver ahora como va creciendo más, en lo real, en lo físico y ver la aceptación es lo más bonito. Es increíble la sensación de mostrar que podemos llegar a más. Un DJ de reguetón tocando en festivales es increíble.

Suelen decir "me tengo que pellizcar para creer lo que me está pasando". ¿Te pellizcas todos los días para ver si es real todo lo que te sucedió en tan corto tiempo?

Cada vez que me levanto y acuesto, literalmente hablando.

¿Cuál es el latido de tu corazón cuando te subes a un escenario y logras el ida y vuelta con la gente?

Es lo más increíble que yo puedo sentir porque, realmente, es una conexión. Es como si una persona que es adicta al yoga se sentara a meditar todo el día y para mí, la meditación, es pararme frente a unas unidades y ver a la gente brincando, ver las caras sonriendo y pasándola bien, eso para mí, es ganancia. Pase lo que pasare, yo ya estoy feliz, ya gané.

¿Cómo te sientes que tu marca "Puesto pal perreo" se posiciona a nivel internacional?

Es lo más gratificante que existe. Hemos hecho un trabajo muy fuerte, constante. Me siento feliz al ver cómo va expandiéndose y llegar, por ejemplo, a la Argentina, lugar al que uno siempre ha querido ir. Es increíble que personas de allá nos puedan ver y quieran ver lo que hacemos para "Puesto pal perreo".

¿A qué atribuyes el éxito alcanzado por los DJ y las fiestas electrónicas?

Todo es disciplina y trabajo. En mi caso, yo me veo muy pequeño y con muchas cosas por lograr. Hay muchas cosas por delante que sueño y que quiero seguir. Todo se trata de la constancia, la disciplina y el amor, obviamente, que uno le pone.

¿Cuáles son los sueños a cumplir y los proyectos concretos a realizar?

Sueños, muchos. Como los chistes, me sé tantos que no sé cual contarte. El más próximo es sacar música de Agudelo ya como productor. Me apasiona la producción musical y, realmente, allá vamos. Queremos llegar a tocar las puertas y los oídos de muchas personas en el mundo, no solamente en este lado sino expandiéndonos globalmente.