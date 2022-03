El arte de escribir canciones la llevó a componer para Soledad el tema "Lágrimas y flores", que presentó con Natalie Pérez

25/03/2022 - 20:28 Pura Vida

Cuando se le pregunta a Camilú cuál es su "fuerte", no lo duda. Con humildad reconoce que tiene cierta facilidad para escribir desde que era muy chica. "Al principio no eran en forma de canciones. Siempre tenía mi diario íntimo a mano y era de las que escriben todo. Hoy también me pasa que cada situación que atravieso la transcribo en canción. Ese es mi fuerte, escribir historias. Estoy empezando a componer para otros artistas", contó a EL LIBERAL.

Y si bien viene aportando sus letras a artistas "más en desarrollo", hace poco le llegó la gran oportunidad: escribir para Soledad Pastorutti, "Lágrimas y flores", canción que la cantante de Arequito compartió con Natalie Pérez. "Estoy muy agradecida con la Sole porque me nombró en un montón de notas. Me dio un lugar hermoso, y lo agradezco porque generalmente el trabajo del compositor es más en el detrás, y los artistas salen a defender la canción como suya, que es lo que tiene que pasar. Entonces no me esperaba este lugar que ella me dio. Me emocionó mucho".