Laurita había compartido eventos con Vicuña, pero nunca hablaron nada

25/03/2022 - 20:30 Pura Vida

Cuando Benjamín Vicuña oficializó su relación con Eli Sulichin, el periodista Adrián Pallares aseguró que no creía que la pareja llegara a Semana Santa porque el chileno iba a comenzar a grabar una película con Laurita Fernández. Lo cierto es que tras haber tenido la posibilidad de trabajar juntos por primera vez, la ex de Nicolás Cabré, quien además es pareja anterior de Eugenia la "China" Suárez, la madre de dos de los hijos de Vicuña, reveló detalles de la experiencia en el programa "Socios del Espectáculo".

"Con Benjamín nos hemos cruzado en cumpleaños de hijos de ex, pero no habíamos charlado. O sea, nos conocíamos por vernos en diferentes circunstancias, pero no habíamos charlado ni trabajado juntos. Y estuvo buenísimo", dijo Laurita.

Y agregó sobre el encuentro previo al rodaje. "Antes de empezar la película nos reunimos con Marcos Carnevale (director) y con él para hablar del proyecto y para conocernos. ¡Y la mejor! Fue una experiencia divina. Él es un gran actor y lo admiro mucho", señaló.