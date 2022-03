Will Smith se disculpó con Chris Rock y habló Richard Williams

29/03/2022 - 21:05 Pura Vida

El ganador del Oscar a mejor actor Will Smith se disculpó públicamente con el humorista Chris Rock por haberlo golpeado durante la gala de premios del domingo pasado en el escenario, luego de que hiciera chistes en torno a su esposa, la actriz Jada Pinkett Smith.

"La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los premios de la Academia fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa forman parte del trabajo, pero una broma sobre el estado médico de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente", escribió Smith en su cuenta de Instagram.

Y añadió: "Me gustaría pedirte disculpas públicamente, Chris. Me pasé de la raya y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad".

Acto seguido, el premiado actor también pidió perdón "la Academia, los productores del espectáculo, a todos los asistentes y a todos los que lo vieron en todo el mundo".

Finalmente, Smith lamentó que su comportamiento "haya manchado lo que ha sido un viaje magnífico para todos nosotros", en alusión a la labor realizada en la película "Rey Richard: Una familia ganadora", en la que interpreta al padre de las tenistas Venus y Serena Williams.

El actor ya había ofrecido sus explicaciones cuando subió a recibir su estatuilla aunque los ecos del incidente en medio de la ceremonia aún perduran y abren un interrogante sobre su futuro.

En tal sentido, la Academia de Hollywood emitió un comunicado en el que advirtió que "no aprueba la violencia de ninguna forma", lo cual alimentó rumores sobre la posibilidad de que le quiten a Smith la estatuilla que ganó tras interpretar al tenaz Richard Williams, el padre y entrenador de las tenistas Venus y Serena.

Precisamente, cuando Smith subió al escenario mencionó al personaje de su película como el modelo de un hombre que sabe proteger a su familia. "Parezco un padre loco, justo lo que decían de Richard Williams. Pero el amor te mueve a hacer locuras", afirmó el protagonista de "Soy leyenda".

Enterado sobre lo sucedido, el padre de las tenistas señaló a través de su hijo, Chavoita LeSane, a la cadena NBC News: "No conocemos todos los detalles de lo que sucedió. Pero no aprobamos que nadie golpee a nadie a menos que sea en defensa propia".

Según LeSane, su padre se sorprendió cuando Will Smith golpeó al comediante luego que se burlara de la calvicie de su esposa, Jada Pinkett-Smith.

Por su parte, la tenista Serena Williams, quien estuvo presente en el Baile del Gobernador posterior a la ceremonia de los Óscar solo se limitó a decir que ver ganar a Will Smith fue "obviamente" la mejor parte de la noche. "Pero eso es todo lo que pienso decir al respecto", concluyó.

Mientras tanto, tras el incidente en la gala, se produjo impresionante aumento en la venta de entradas para el próximo tour de Chris Rock. El cómico, actuará esta semana en Boston antes de dar comienzo al Ego Death World Tour el 2 de abril en Atlantic City, según 20minutos.