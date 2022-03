El camino de Orellana Lucca confluye en “Sendas”

30/03/2022 - 20:11 Pura Vida

Canciones propias y otras compartidas confirman la paleta de colores de "Sendas", el último disco del Dúo Orellana Lucca con el que se presentarán mañana en la peña que realizarán, acompañados por grandes músicos, en el Club Ciclista Olímpico. Antes del evento conversaron en exclusiva con EL LIBERAL.





-Hacer una peña en estos tiempos, ¿cuánto de desafiante tiene para ustedes que lo hacen desde la autogestión?

Manuel Orellana: todo, porque son tiempos difíciles y uno comprende la situación en la que estamos económicamente. Cada vez los costos de realizar un evento, más como lo queremos hacer, se van más lejos, pero uno también apuesta a que la gente va a acompañar y va a estar presente mientras pueda. Uno es consciente de todo eso. Ha sido un mes difícil en el que comienzan las clases, hay un montón de cosas. Abril se perfila como el puntapié de las peñas, donde empiezan a funcionar porque se terminan los festivales y esta parada es siempre la misma. Es una cartelera tremenda, casi como la de un festival.





-En "Sendas", el último disco, está presente el hombre, el paisaje...

M.O.: sí, encierra un montón de cosas que son, para nosotros, las que ha hecho que este disco se llame "Sendas", sumado a que hay una canción de "Pelu" que se llama también así, y habla de otras cosas. Pero hemos podido asociar varias en ese título, varias cosas que a nosotros también nos pasan y nos han venido pasando en este tiempo de encuentro, de haber terminado aquí donde estamos, porque los caminos han sido los que han hecho que hoy estemos donde estamos, y con toda la gente que trabaja con nosotros. Es una palabra muy fuerte.





-Jorge Rojas, Ahyre, Luis Salinas, están en este disco haciendo colaboraciones.

"Pelu" Lucca: Marcela Morelo también está y Musha Carabajal, aunque no cantando, pero sí hemos compuesto una chacarera juntos que se llama "Sentir santiagueño". Para nosotros es una alegría y un placer enorme que ellos hayan podido estar en esta grabación. La verdad es que han sido muy generosos porque más allá de las actividades que tenía cada uno, se han hecho un huequito para poder grabar.





-Contanos un poco de "Sendas".

M.O.: el disco en general son todas canciones nuevas, nuestras. Hay muchas de mi parte que he compartido con otros artistas, escritores, porque yo no vengo escribiendo hace un buen tiempo. Trato de descansar un poco porque sino uno termina escribiendo más de lo mismo. Si uno tiene limitaciones debe acudir a las personas que admira, que sabe que pueden resolver una canción, que la pueden cerrar. Y a mí, personalmente me ha pasado eso en el disco, de compartir mi música, las melodías que yo tenía con otros artistas. Con Marcelo Mitre vengo componiendo hace bastante tiempo, con Horacio Banegas no tengo muchas canciones, pero las que tengo trato de que vayan al disco porque son muy importantes para mí. He compuesto una chacarera con Diego Brandán, un poeta de Charata, Chaco; con "Pelu", y él también venía cerrando, terminando canciones que llegaron para el disco. Compuse con Juan Carlos Carabajal, una chacarera que grabamos con Jorge Rojas. Esas cosas son las que yo resalto mucho de este disco, porque cuando uno da vueltas en cosas que escribe y no está convencido, siempre está bueno poder contar con las personas que admiras. En mi caso, muchos recibieron las melodías y no demoraron un tiempo raro en contestar. Juan Carlos, por ejemplo, me dijo "en esta semana la tengo" y al otro día me mandó la letra. Esas son cosas para destacar.