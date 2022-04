Jorge Rojas: “me hermanan muchas cosas con Santiago”

02/04/2022 - 20:57 Pura Vida

Jorge Rojas y Orellana Lucca vienen madurando una amistad que nació hace algunos años de la mano de la música. El fin de semana, el ex Nochero visitó la "Madre de Ciudades" y acompañó al dúo santiagueño en su peña. "Estamos celebrando el encuentro, la amistad, el poder compartir la música... ya lo vivimos en el estudio cuando los invité a grabar 'Guitarra compañera', y luego para este disco hermoso suyo 'Sendas', me invitaron a cantar con ellos 'Chacarereando'. Ya tenemos encuentros musicales de hace rato. Faltaba coronar esto en su casa, en una peña", dijo Rojas en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, donde también habló sobre lo que viene.

Y recordó el origen de ese vínculo que se fue fortaleciendo. "En el camino uno se va encontrando, después, hace unos años, aparecieron por el estudio 'El algarrobo' cuando hicieron el disco doble con la intención de darle un poquito más a su trabajo discográfico, al audio, a la producción, y yo les brindé lo que tenía a mi alcance. Cuando aparecen músicos talentosos, y sobre todo con la apertura que tienen los chicos, que se están transformando en una marca registrada de Santiago del Estero, es bueno darles la oportunidad de concretar ese trabajo hermoso que hicieron. Me movilizó la inquietud de ellos de dar un paso más. Eso tiene muchísimo valor. Uno que ha andado muchos años sabe el esfuerzo que hay detrás de cada disco, producción, gira, y que los changos quieran seguir apostando a su carrera, era un momento lindo para acompañarlos", señaló.

Pero el lazo invisible con Santiago del Estero lo remonta a Jorge incluso a su niñez. "Nos hermanan muchas cosas, desde la esencia misma", dijo y explicó: "La primera expresión folclórica que me erizó la piel es la música santiagueña. Yo conté en el libro de 'Los Carabajal' que cuando escuchaba sus canciones yo solo tenía una sola referencia que era la radio... la temática paisajista, el color, las costumbres, tradiciones, todo lo que formaba parte de la narrativa de la canción me hacía pensar que me iba a encontrar con ellos detrás de un algarrobo porque el paisaje era idéntico al mío. Cuando era chico yo pensaba 'esta gente que está cantando tiene que estar cerca. Sentía que los iba a cruzar en algún momento porque hablábamos de lo mismo".

El paso de los años le permitió comprender qué era eso que lo "hermanaba" con los santiagueños. "Con el tiempo, cuando crecí y fui conociendo las regiones y mi país, me di cuenta que pertenecíamos a una misma realidad territorial, el 'Chaco Gualamba'. Por eso el paisaje del algarrobo, el mistol, el chañar, todo era muy familiar. Fue ahí donde nació toda esta conexión que con el tiempo me ha hecho conocer a mis ídolos, compartir con 'Los Carabajal' con Peteco, darle continuidad a una raíz linda que me conecta con la realidad de Santiago".