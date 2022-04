Alina Moine habló de Marcelo Gallardo

04/04/2022 - 21:11 Pura Vida

Tanto Alina Moine como Marcelo Gallardo podrían estar ocupando la tapa de los diarios deportivos por cuestiones ligadas con ese ámbito: ella es una reconocida periodista y él es el exitoso DT de River Plate. Pero desde que en 2019 estalló el rumor sobre el romance que habría nacido entre ellos luego de que se cruzaran en la fiesta por la consagración de la Copa Libertadores en diciembre de 2018, sus nombres comenzaron a ocupar espacios en los programa de chimentos.

Precisamente fue ahí donde confirmaron que tras haber fracasado en su intento por rehacer su pareja con Geraldine La Rosa, la madre de sus cuatro hijos, Marcelo Gallardo se está dando otra oportunidad en el amor con la periodista deportiva, junto a quien lo habrían visto en el aeropuerto de Salta. Ahora, el programa "Socios del Espectáculo" fue por más: mostraron las fotografías que, por separado, Alina y Marcelo subieron a sus redes sociales en las que se puede apreciar el mismo fondo. La panelista Luli Fernández mostró imágenes de Moine, posando en un sillón detrás de una pared con un empapelado muy particular, el mismo que aparece en la fotografía que compartió el "Muñeco".

"Pueden decir que es el bar de la cancha de River, pero este lugar es el living de la casa de Alina", contó Luli. "Es un empapelado nada común", la avaló el conductor Rodrigo Lussich, sobre las imágenes en las que además aparecen una lámpara y un cuadro.

"La foto de Alina es de sus redes sociales, de su Instagram. La foto de Marcelo Gallardo está en internet y es un regalo amoroso de una camiseta que le hace a alguien", remarcó la panelista y puntualizó que no es la primera vez que aparecen posando en ese lugar.

Ante esas nuevas versiones Alina Moine rompió el silencio en el mismo programa "Socios del Espectáculo": "El día que quiera contar que tengo novio, me voy a sacar una selfie y se la voy a mandar a Pallares y a Lussich para que la hagan cuadrito y la tengan de recuerdo... mientras tanto hablemos del sorteo del mundial, de la Selección Argentina, de lo que quieran, pero no me pregunten más nada", dijo Alina.

Marcelo Gallardo se separó hace cinco años de Geraldine La Rosa, luego de casi 30 años juntos y tres hijos: Nahuel, Matías y Santino. Sin embargo, en ese período de distanciamiento, la pareja intentó una reconciliación y ella quedó embarazada de Benjamín. Según explicó Luli Fernández, en aquel entonces, habían querido darle una segunda oportunidad a su relación, pero no funcionó y decidieron ponerle punto final.

Ahora se viene el divorcio, que por lo que señaló Fernández, no será nada fácil. "Hay una gran cantidad de dinero que entra en juego en esta división, es un matrimonio de 30 años el que se termina y por lo que me cuentan, el 'Muñeco' tiene devoción por sus hijos, especialmente por el más chiquitito y por eso, no quiere hacer ni decir nada que pueda generar conflictos que afecten al menor", contó Luli.

Por eso, el romance con Alina se mantendría reservado a su círculo íntimo, según deslizó la panelista, aunque remarcó que un amigo del DT le confió que "se aman profundamente".

La división de bienes con La Rosa incluirá un departamento valuado en más de un millón y medio de dólares, ubicado en el barrio de Núñez además de autos, objetos de valor y la manutención de los tres hijos menores de edad: Matías, Santino y Benjamín.