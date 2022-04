Un exGran Hermano fue lapidario con “El hotel de los famosos”

04/04/2022 - 21:20 Pura Vida

"Tuvieron el desacierto de no llamarme. Si yo soy productor, intento meter a Cristian U, intento meter a Diego Leonardi, intento meter a personajes de otros realities. También llamaría a personajes de otros realities, pero personajes polémicos, un Mariano De la Canal. Personajes llamativos: uno que es peleador, otro que es actor, otro que es un psicópata". Así se refirió Cristian U., el ganador de la edición 2011 de Gran Hermano, a la deslucida propuesta del reality "El hotel de los famosos", que se emite por eltrece, y que según él, es una réplica, "versión trucha", del certamen del cual él participó.

"Si van a armar un formato, van a invertir tanta guita, van a poner conductores reconocidos y queridos como 'Pampita', poneme a Messi, poneme a Ronaldo", expresó en diálogo con el programa radial "Por si las moscas", y adelantó qué pasaría si fuera convocado a lo largo del desarrollo del ciclo. "Ahora me tiene que servir a mí. Soy una de las figuras emblemáticas de los realities del país, tanto como Marianela Mirra, Diego Leonardi y Gastón Trezeguet", dijo.

Así como confesó que no se ocupa de ver la emisión del desarrollo de los días de encierro en el hotel donde conviven más de una decena de mediáticos, también contó por qué no mira el debate que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares: "No veo nada porque me parece una pelotudez. Me parece una burrada. Un buen panel de debate es aquel que sabe de lo que está hablando", remarcó en referencia a quienes acompañan a los conductores, y que en este caso se trata de Tomás Balmaceda, Romina Scalora, José María Muscari y Dalia Gutmann.

Por otra parte, se refirió a la salida de Leo García, el cantante que sorprendió a sus compañeros al abandonar la competencia porque se sintió "acosado" por uno de ellos. "La cabeza de los famosos es súper especial. Juegan a ser famosos, juegan a ser conocidos. Muchos se la terminan creyendo. Si teniendo aire acondicionado, calefacción y pileta salís agobiado, ¿Qué le queda a la gente? ¿Te agobiás por estar tres días en un lugar que no sé si es 100% encerrado, como ha sido Gran Hermano? Me parecen unos boludos", remarcó.





Visto bueno para Del Moro

Y mientras desde la pantalla de eltrece intentan conquistar a los espectadores con los desafíos a los que se enfrentan los famosos dentro del hotel, en la vereda de enfrente, Telefé está planeando el regreso de "Gran Hermano", con la conducción de Santiago del Moro, sobre que lo que Cristian U. también dio su opinión: "Me parece genial. Santi me parece brutal. Es un pibe que viene de abajo. Empezó en Much Music con su programa de música, la fue remando, pasó por el chimento, el pibe la tiene bien mamada. Me parece que es el mejor conductor que puede tener un reality en televisión", sentenció. Y aprovechó para reconocer que le gustaría ser convocado para participar del debate si se concretara la nueva temporada de Gran Hermano. "Eso me gustaría", contó. Por lo pronto, Telefé ya lanzó la convocatoria de participantes para una nueva edición que podría llegar a la TV en el segundo semestre de 2022.