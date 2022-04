Más famosas hacen negocio con el erotismo

09/04/2022 - 22:16 Pura Vida

La filtración de las imágenes de un video que la actriz Florencia Peña y la exGran Hermano Silvina Luna grabaron para la plataforma que acerca contenido erótico a un público adulto, en el que se dejan ver completamente desnudas metiéndose en un jacuzzi mientras se besan y se abrazan, volvió a poner sobre la mesa de conversación la cada vez más creciente lista de nombres de figuras famosas, y no tanto, que se animan a ganar dinero con producciones subidas de tono.

La verdad es que la mayoría ya acostumbraba a subir fotos osadas en sus perfiles de las redes sociales, las cuales recibían generalmente la censura de los administradores. Una de ellas es Florencia Peña, quien en diciembre del año pasado había anunciado que vendería sus fotos a una plataforma especializada en contenido para adultos, Divas Play, a la que en enero se sumó Silvina Luna.

Con el transcurrir de los meses otras famosas fueron dando a conocer que tras algún ofrecimiento habían decidido seguir el camino de Peña y Luna, tal es el caso de Adabel Guerrero, Silvina Escudero, Celeste Muriega, Mariana Diarco y Johana Villafañe. De los hombres, sólo forma parte el actor Christian Sancho, quien tiene un perfil propio y también uno compartido con Muriega, su novia y compañera del espectáculo Sex.

"Cuando Flor Peña se sumó, me dio curiosidad y le pregunté. Después vi que había otras chicas famosas y hablé con ellas y me dijeron que estaban contentas, que eran libres de subir el contenido que quisieran, que ese contenido era hasta donde cada una se sentía cómoda y me interesó. Hacía poco que se había filtrado en redes parte del contenido de Sex Virtual (el espectáculo que dirige José María Muscari) y dije 'para que estén mis fotos y videos dando vueltas por ahí gratuitamente, mejor gano plata con esto'. Es algo que me divierte y además está de moda", explicó con sinceridad a La Nación, la actriz y bailarina Adabel Guerrero, quien sube fotos y videos casi día por medio.

Al respecto, contó: "Cuando empecé la mayoría las hacía más onda 'casera' y cuando vi que otras chicas famosas hacían algo con más producción me fui para ese lado. El secreto es variar. Hay que ser creativa y buscar un fotógrafo que acompañe la idea".

Aunque elige protagonizar contenido erótico, Adabel confesó que trata de ser cuidadosa con el material que comparte porque al tratarse de una figura famosa, se viraliza rápidamente, como les sucedió a Flor Peña y Silvina Luna con el video que grabaron hace algunas semanas. "Si realmente tuviera la seguridad de que va a quedar ahí, tal vez me animaría un poquito más. Como sé que probablemente el contenido de Divas empiece a circular por otros lados, no tengo ganas de mostrar tanto. Muchas veces me pasó de hacerme la canchera y subir fotos muy jugadas y después arrepentirme. Desde que soy mamá, intento cuidarme. Yo no tengo ningún tabú con mi cuerpo, pero todavía estamos en una sociedad muy machista y parece que si la mujer disfruta del sexo y de su cuerpo libremente, está mal", reflexionó.

No hay una sola plataforma que ofrezca este tipo de contenidos. Así lo recordó Candelaria Tinelli, la hija menor de Marcelo con Soledad Aquino, cuando anunció que abrió un perfil en OnlyFans, la cual surgió en 2016 y en sus orígenes conectaba influencers de moda con sus seguidores, aunque a partir de 2018 se convirtió en una fuente de contenido para adultos.

Ni bien anunció que iba a abrir un perfil en OnlyFans, hubo mucha gente que pagó hasta 200 dólares por una foto suya suscribiéndose a la página. En algunos casos las famosas ganarían un porcentaje de la cantidad de suscripciones, en otros, un pago mensual fijo.