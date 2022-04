Gimena Accardi reveló que ya no se avergüenza de su vulnerabilidad

13/04/2022 - 20:56 Pura Vida

No hay como las experiencias inesperadas que nos conectan con nuestra vulnerabilidad para empujarnos a hacer cambios en nuestra vidas. Eso le sucedió a la actriz Gimena Accardi, quien mientras compartía una exitosa temporada teatral en Mar del Plata con la obra "Una semana nada más", junto a su esposo, Nico Vázquez y Benjamín Rojas, se cayó al suelo al enredarse con la correa de su perro, y necesitó urgente una cirugía que la alejó del escenario.

A punto de retomar las funciones, tras meses de recuperación, "Gime" se sinceró con sus seguidores de Instagram sobre los cambios que comenzó a experimentar en su vida, luego de aquel accidente doméstico. "Ahora lloro todo el tiempo como las personas normales. Literalmente, me pasaba meses y meses sin llorar, no entendía cómo la gente lloraba todo el tiempo. Nota mental: exponer emociones no te hace débil, te hace fuerte", escribió.

Y agregó. "Mi psicólogo debe estar feliz de que yo pueda abrirme y largar mis emociones sin sentirme débil o tonta, mostrarme así es un gran paso para mí".

"La vida me hizo ser muy fuerte, pero también me hizo que me armara una coraza dura e impenetrable. Parece que una triple fractura la rompió y no se va a cerrar ni con ocho clavos", ironizó sobre la fractura multifragmentaria del extremo proximal de húmero por la que debió ser operada y su actual sensación de vulnerabilidad.

"Nunca hago estas cosas, nunca me muestro vulnerable, ni me victimizo públicamente ni mucho menos, y no es esa la idea, sino, simplemente al revés. Es mostrarles que estoy emocionada, que estoy feliz y agradecida. Del otro lado siempre hubo mucha gente tirando mucho amor en la calle. Se resiente el amor y yo lo re agradezco", concluyó su posteo.

Antes, mientras emprendía un nuevo viaje a Mar del Plata por la Ruta 2, Gimena había compartido en sus redes: "Me da mucha emoción estar acá otra vez y volver a subirme a un escenario, a hacer lo que amo. ¡Gracias!", comentó.

"Uff, qué vergüenza, pero esta también soy yo", expresó luego la actriz al mostrarse frente a sus seguidores como una mujer que llora. Y sumó: "Me emociona mucho estar acá de vuelta, subirme a un escenario, y quería decirlo públicamente: que estoy muy feliz".

Esta no es la primera vez que Gimena Accardi y Nico Vázquez ven cómo su apacible vida se conmociona por algún acontecimiento. El año pasado, ambos, se salvaron de milagro cuando se desplomó el edificio donde se hospedaban en Miami. Ellos acababan de dejar su vehículo y trasladarse hasta el lobby del hotel cuando se derrumbó esa área del estacionamiento. Por suerte, lograron salir corriendo antes de que el edificio colapsara por completo. En aquella oportunidad, los actores contaron que para superar el momento se apoyaron en sus seres queridos y también en profesionales. "Son momentos que está bueno recibir ayuda profesional como siempre que nos ha tocado vivir experiencias no tan buenas, hemos recurrido a personas expertas para levantarnos todos los días y agradecer, como siempre", dijo Gimena en aquella ocasión.