Ginette Reynal regresa al teatro con Muscari

15/04/2022 - 20:59 Pura Vida

La actriz y conductora Ginette Reynal retornó al teatro tras algunos años de ausencia en los escenarios de la mano del conocido dramaturgo y director José María Muscari y su obra "Sex", en Mar del Plata durante Semana Santa.

La exmodelo, figura televisiva y del teatro de revista desde la década del '80, se sumó a la experiencia teatral interactiva iniciada por Muscari en 2019.

En diálogo con Télam, Reynal sostuvo que "Sex" representa "estímulo, diversión y hablar de un tema sumamente importante, que suele estar tratado de forma superficial y con lugares comunes".

Con coreografías de Mati Napp y producción artística de Paola Luttini, Reynal se incorporó en el rol de anfitriona del espectáculo, papel que compartirá con Christian Sancho y que anteriormente encarnaron las actrices Romina Ricci, Gloria Carrá y Viviana Saccone.

"Vi 'Sex' cuando recién arrancó, con su primer elenco con Gloria Carrá, Diego Ramos y Ana Devin hace unos años. Y me encantó. Había trabajado ya con Muscari en 'La casa de Bernarda Alba', así que cuando salí de ver la obra lo llamé y le dije que me tuviera en cuenta en caso de que faltara alguien en algún momento. Porque me encantó lo que había visto y quería ser parte", dijo.

Y agregó: "Voy a ser como una especie de madama. Junto a Christian Sancho llevamos adelante el ritmo de la obra y vamos contándole al público todo lo que va pasando. Al igual que cada uno de los personajes, tengo un monólogo.