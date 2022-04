La “China” Suárez hará oír su voz mañana

19/04/2022 - 20:24 Pura Vida

La actriz Eugenia la "China" Suárez es una usina de contenidos, no solo por los escándalos mediáticos en los que se vio involucrada en el último tiempo, sino porque no deja de ampliar su carrera artística.

Después de haber sorprendido con su incursión en el cine extranjero junto al actor Álvaro Morte, el actor de la exitosa serie "La Casa de Papel", con quien protagonizó la película"Objetos" que llegará pronto a la pantalla grande, y de haber vuelto a prestarle su voz a la elefanta Eli en el filme animado "Sing 2", la ex de Benjamín Vicuña decidió que era momento de comenzar a levantar su propia voz.

Sin alardear mucho sobre sus planes, se fue inspirando para componer su primer single, "El juego del amor", junto al músico cordobés Santiago Celli, el cual saldrá a la luz mañana, y del que hizo un pequeño adelanto en las redes sociales, a través de las imágenes "mudas" del videoclip que acompañará a la canción.

En el clip de tan solo 20 segundos, la muestra luciendo un blazer en un fondo blanco y negro, mientras camina alrededor de varias personas que se muestran asombradas al ver un destello en el cielo.

Además, en otro video, se ve a Celli sentado en una mesa mientras escucha un relato radial: "Solo los valientes podrán levantar la mirada en la canción final. Ojalá existiera un segundo tiempo de la existencia para poder hacer un poco de lo que siempre quise hacer".

Y así como recibió críticas por el sugerente título de su canción debut, ya que viene de protagonizar otro conflicto mediático con Wanda Nara por la filtración de un nuevo intento de contactarse con su esposo, el futbolista Mauro Icardi, la "China" sumó el visto bueno de figuras de la música, como Lali Espósito, su excompañera en varios productos de Cris Morena.

Lali replicó la publicación de Suárez y escribió junto al emoji de una estrella: "Dale nena". Agradecida, la "China" expresó: "Desde y para siempre".

También hubo muchos que le recordaron su antiguo paso por la banda "Teen Angels", cuando protagonizaba la tira "Casi Ángeles, y de la que también participaron otros integrantes del elenco de la tira como Nicolás Riera, Juan Pedro Lanzani, Lali Espósito y Gastón Dalmau.

Con esos compañeros visitó varios lugares del mundo como Israel, Europa y México, en 2011, según recordó La Nación. Pero pese al éxito, Suárez se convirtió en la primera en alejarse de la banda. Lo hizo abruptamente a través de una conmovedora carta que compartió en Twitter, y su lugar lo ocupó Rocío Igarzábal.

"Hoy siento la necesidad de expresar algo públicamente porque siento que termina una etapa de mi vida. Casi Ángeles fue una parte de mi vida importantísima, fue el comienzo de mi adolescencia. Con este proyecto crecí, aprendí y conocí gente a la cual nunca voy a olvidar", escribió en aquel posteo, con 18 años, y agredeció a Cris por la oportunidad.

Luego de aquella despedida la "China" dio continuidad a su camino como actriz y modelo. Para aquel entonces, ya era cara de las campañas más importantes de la marca Ricky Sarkany y protagonizó la novela exitosa "Los únicos", en eltrece. Ahora regresa a su viejo amor, la música y hay muchas expectativas.





En boca de todos





Si bien la actriz de 30 años está enfocada en su debut como cantante, en la última semana tuvo que lidiar con el escándalo que se produjo cuando el propio Mauro Icardi le contó a su mujer, Wanda Nara, que la "China" le había vuelto a enviar un mensaje a través del celular de un amigo. Ese hecho la puso nuevamente en el ojo de la tormenta y de las críticas. Pero hubo un comentario que la hizo estallar. En el programa "Socios del Espectáculo", la panelista Mariana Brey contó que una fuente cercana a Suárez había dicho que cuando le preguntó si no le afectaban los rumores sobre su vida, ella respondió: "Yo no soy Rosa de Berazategui, soy la China de barrio Norte". Ante ese comentario, la ex de Benjamín Vicuña posteó: "Sigan metiéndose en la vida y cama de las mujeres. Sigan exponiendo, intentando hundir, mintiendo. En unos años seguramente estemos hablando del acoso y la carnicería mediática, y estaremos lamentándonos de los desalmados que se sientan a decir pelotudeces porque les pagan. Los primeros que lamentan cuando alguien se MATA porque le hacen bullying hacen lo mismo y peor. Hostigan, disfrutan y difunden mientras se ríen cuando se filtran fotos de una mujer desnuda SIN su consentimiento. Son EL MAL", escribió la actriz en sus historias en las redes sociales.

Luego Rodrigo Lussich la acusó de intentar "apretarlos" con ese mensaje. "¿De verdad nos quisiste apretar para que nos callemos? ¿Usás las redes para apretarnos? ¿De verdad China Suárez nos quisiste apretar arrobando a Suar en una story para que nos calle? ¿En serio creíste que arrobando a Suar en una historia nos iba a hacer callar?", aseguró Lussich mirando a cámara. La historia continuará.