Crecen los rumores de tensión entre las familias Montaner y Roitman

Mientras Stefi Roitman se tomó el tiempo para aclararle a sus seguidores de Instagram que no está embarazada, pese a que en todos sus posteos le señalan que tiene cara de estar gestando un bebé, siguen multiplicándose rumores sobre la mala relación que existiría entre su familia y la de su esposo Ricky Montaner. Por lo que cuenta la tensión se habría generado en la previa de la boda, cuando Marlene Rodríguez, la madre de su prometido, tomó el mando de la organización del evento, dejando fuera a la madre de la modelo, según lo deslizaron en el programa "A la tarde".

"La familia Roitman dijo 'queremos participar de la boda de nuestra hija, Stefi'. ¡Son los padres de la novia!", empezó contando el periodista Augusto Tartúfoli, en el programa que conduce Karina Mazzocco, por América TV, y agregó: "Ahí empieza el problema con los Montaner. Ellos dijeron queremos participar de esto. Quien se opuso fue Marlene Rodríguez, la verdadera matriarca del clan".

Por otra parte, apuntó que "se armó la trifulca sobre el tema de la wedding planner, pero además por el tema del canje. Ellos querían tenerlo, pero no querían publicitarlos".

"Yo creo que pagaron casi todo los Montaner porque no hay foto de las dos familias juntas. ¡Ni una!", dijo "Tartu" y siguió: "Está la novia con el clan Montaner, pero la foto del ensamble no está. No se llevan bien, a instancias de los Montaner. Los Roitman quieren tener vínculo".

Más allá de que exista esta tensión o no entre los Montaner y los Roitman, lo que sí confesó Stefi es lo mucho que le cuesta estar lejos de su familia. "Cada despedida duele lo mismo y no me acostumbro. La última igualita a la primera. La de hoy igualita a la del mes pasado", escribió en Twitter, en alusión al último encuentro con sus padres.

Y cerró: "Soy demasiado de mi casa, de mi familia, de mis amigas, de mi gente. Me cuesta. Hoy una vez más. Los veo pronto, má y pá", posteo junto a una fotografía que la mostraba con sus padres, y Ricky.

Esa publicación les sirvió a sus fanáticos para comprender un poco más lo que está viviendo Stefi, ya que hubo posteos que hicieron especular con una posible crisis de pareja, como cuando escribió: "Este mensaje es para decirles que, a veces, la cabeza nos gana para mal y eso es una cagad... No hay que dejar que eso pese, nos frustre y nos frene...". Y agregó: "Pasan muchas cosas alrededor nuestro y nos cuesta verle el lado positivo a eso, pero se puede. No suelo compartir toda esta parte mía en mis redes, pero para que sepan muchos estamos en esta", sentenció.