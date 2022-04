Oreiro: "Todos buscamos la verdad y justicia"

21/04/2022 - 21:09 Pura Vida

Natalia Oreiro se convirtió en una agente del servicio de inteligencia de la Argentina, o más bien Claudia, el personaje que interpreta en "Iosi: el espía arrepentido", serie que el viernes 29 estrenará Amazon Prime Video en 240 países. Dirigida por Sebastián Borensztein y Daniel Burman, "Iosi: el espía arrepentido" cuenta la historia de Iosi un agente del servicio de inteligencia argentino, que se infiltra durante varios años en la comunidad judía para conseguir información que luego pudo haber sido utilizada para perpetrar dos de los atentados terroristas más grandes en Latinoamérica. Ahora, arrepentido de su pasado, comienza una carrera contra el tiempo buscando hacer justicia antes de que eliminen a él y a su familia.

Natalia, ¿qué encontraste en Claudia y cómo defines su rol?

Es una agente del servicio de inteligencia de la Nación. Es un personaje que funciona articulando el personaje de José Peres, Iosi, infiltrándolo en la comunidad judía de la Argentina para que busque información y con esa información, muy posiblemente, se hayan generado dos de los atentados más importantes que sufrió Latinoamérica como fue la voladura de la Embajada de Israel en la Argentina y la Amia. Es un personaje que es una manipuladora. Es un personaje frío, calculador. Es un personaje que tiene una convicción y una causa específica que, por supuesto, está muy alejada de lo que yo puedo entender como realidad, como ideal. Es un personaje que está en las antípodas de mi pensamiento, pero que justamente por estar tan alejada de mí me resultó atractivo interpretarlo y, básicamente, funciona en relación al personaje de Iosi. Claudia es una mujer que está preparada 100 % para el trabajo y para ser agente y su vínculo con él (por Iosi) es todo lo que le puede suceder a ella dentro de la serie.

¿Consideras que lo que se cuenta en la serie, y en relación a tu personaje, es invisible a los ojos?

Yo creo que el punto de vista de la serie, justamente, es lo más atrayente del proyecto porque todos y todas sabemos lo que sucedió en la Argentina con estos atentados, pero pocos conocemos realmente el inicio de todo esto. Todos buscamos la verdad y justicia por un hecho que sucedió hace tres décadas y que aún continúa sin tener definición. Entonces, creo que lo que justamente aborda la serie tiene que ver con eso de que tú dices en relación a si es invisible. Yo creo que estos personajes deben hacerse invisibles para pasar desapercibidos. Justamente, eligen a José, un chico de la provincia, para que pueda infiltrarse, para que no llame la atención, para que se convierta en el mejor de los judíos para buscar información, pero el punto de vista de él (Iosi) en relación a todo el conocimiento que nos va brindando en principio la novela, porque esto está basada en una novela, que luego esta novela se traslada a estos ocho episodios de los que habla la serie, nos dan a nosotros la pauta de cómo se gestó, cual fue el inicio de todo esto, cómo comenzó y también el trasfondo político de corrupción por el cual nosotros nos damos cuenta de que todo esto que sucede, sucede también en relación a la venta ilegal de armas en la Argentina, del tráfico de armas.

En el mundo del espionaje hay mujeres emblemáticas. ¿En cuál de ellas te inspiraste para hacer a Claudia?

Creo que es algo novedoso el hecho de hacer una serie de espías en la Argentina porque uno ha crecido, justamente, como decías recién, con las espías internacionales. Teniendo la posibilidad de hacer una local traté de que tuviera un poco de ese halo de misterio de esas espías, esas mujeres que también, a priori, utilizaban su femineidad para manipular a ese mundo 100 % masculino. Ella (Claudia) se la ve muy cómoda en ese espacio, siendo incluso jefa se la ve muy cómoda, pero traté de tener esa pata local, de que uno pudiera reconocer a Claudia como una mujer ejecutiva por fuera de su tarea de espionaje. Es una mujer fuerte, porque se le nota. No es una mujer sumisa, no es una mujer que quiera pasar desapercibida porque se la ve con mucho carácter, pero que podría llevar adelante una vida social activa, una empresa. Desconocemos su realidad, pero intenté que, al mismo tiempo, tuviera mucho anclaje en la realidad nuestra de esas décadas.

¿Cuánto de empoderamiento tiene Claudia?

Claudia tiene un falso empoderamiento porque ella utiliza su poder de seducción como mujer para una causa absolutamente desleal. Sostenida por hombres ella se deja, de alguna manera, utilizar con una convicción muy clara. Ella tiene como un ideal no un propósito, una misión, pero creo que este empoderamiento que ella tiene, con la perspectiva de mi realidad, es cuestionable. Yo no encuentro ningún color atractivo en esa mujer. Aunque en consecuencia de lo que empieza a suceder ella también se redescubre traicionada por su propia fuerza. Es una mujer que está negada a una realidad y que tiene un fanatismo absoluto que la hace no ver la realidad para la cual trabaja. Esa es su convicción. Vemos mujeres convencidas de algo, completamente ciega y con cero empatía con el prójimo. Creo que es el caso de Claudia.