Drexler vuelve al origen de la vida con nuevo disco

El cantante y compositor uruguayo Jorge Drexler presentó "Tinta y Tiempo", su flamante álbum integrado por canciones que hablan de las diferentes formas del amor, los vínculos, los obstáculos, el origen de la vida y la ilusión por recobrar las sensaciones previas a la pandemia, y que presentará en la Argentina, durante mayo, en el Gran Rex.

"Vivo este momento con una enrome alegría, es como si te volviera la sangre al cuerpo; es como recordar a qué te dedicabas", confesó Drexler a Télam desde Madrid (donde se encuentra radicado desde hace tiempo), antes de encarar una gira que abarcará también Paraguay, Chile, EE.UU. y España.

Drexler se planteó que "Tinta y tiempo" fuese un trabajo colorido, lleno de vida, y para ello grabó por primera vez empujado por una orquesta sinfónica integrada por 64 instrumentistas; además contó con el aporte del panameño Rubén Blades (canta en "El plan maestro), C. Tangana, ("Tocarte"), de la israelí Noga Erez ( "¡Oh, algoritmo!"), y del uruguayo Martín Buscaglia ("Bendito desconsuelo").

"No quería que sonara a soledad, a estar encerrado trabajando con tu guitarra y tu computadora, quería que sonara al mundo exterior", apuntó el artista, que en 30 años de carrera es reconocido en todo el mundo y querido en la Argentina, donde por primera vez se sintió comprendido en una profundidad que no sospechaba: "Sentí que lo que yo hacía se entendía increíblemente bien", evocó.

Drexler y su familia tuvieron Covid-19 en marzo de 2020, cuando todavía no se sabía mucho acerca del virus y sus consecuencias, y retomó la composición cuando apenas había salido de la enfermedad.

"Sentí que tenía que retomar la vida, empecé a intentar escribir; escribía mucho, pero me costaba mucho terminar las canciones, siempre que hago un disco digo que tengo una crisis de fe, de autoestima compositiva", explicó Drexler.

Y agregó: "Componer es una cosa muy removedora para mí, y a veces uno puede pensar que cuanto más lleva componiendo es más fácil, y creo que es exactamente lo opuesto, porque ya hay un montón de áreas que fuiste cubriendo, luchaste tanto, hiciste tanta fuerza que el listón que tenés que volver a superar cada vez es un poquito más alto en cuanto a esfuerzo".





-Debe ser difícil enfrentarse al miedo a la reiteración…

Exactamente, estas ahí intentando determinar cuál es tu territorio para expandirlo, pero sin perder una identidad, sin irte al carajo, y a la vez estás intentando establecer un territorio común, pero que no sea mimético de las cosas anteriores, todo eso pasa en todos los procesos de composición.





-El espíritu de "Tinta y tiempo" es muy luminoso.

Sí, cuando empecé a escribir en la pandemia tuve dos periodos compositivos, lo primero que pasó es que no terminaba las canciones, me di cuenta que necesitaba la presencia de otro para terminarlas. En la pandemia casi todos tuvimos como un estado que no llegaba a una depresión, pero tampoco se estaba contento; era como un languidecer. Entre todo esto se hizo muy cuesta arriba escribir. Al principio pensé "tengo que escribir sobre esto, a mí me gusta hablar de la realidad, me corresponde contar esta situación", y escribí mucho sobre la pandemia, la distancia, las pantallas, el miedo a la soledad, la incertidumbre y las cosas que uno extraña.





-¿Y qué te pasó después?

Que cuando se empezó a abrir de a poco, hice una proyección de futuro, dije "esto en algún momento se va a abrir y vamos a volver a los escenarios, a encontrarnos con desconocidos en un bar y a darles un beso, un abrazo, compartiendo en un mismo vaso, o compartir el mate, y cuando eso pase voy a querer celebrar". Así empezó el segundo período compositivo: escribí sobre las cosas que uno aprendió a valorar y las cosas que anhela.





-¿Cómo es volver a la Argentina?

Mi carrera cambió completamente a partir de mi relación con la Argentina. Hace 30 años, cuando todavía trabajaba de médico en Montevideo, Pedro Aznar, por quien siento una admiración enorme, me mandó a llamar y me invitó a su casa, para hablarme de mi primer cassette. Me dijo que sonaba súper moderno. En ese tiempo Adriana Varela me invitó a verla cantar junto al Polaco Goyeneche, fue la primera vez que sentí que había gente que le gusta lo que hago.