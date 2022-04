El amor entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, cada vez más expuesto

25/04/2022 - 21:14 Pura Vida

Antes eran los paparazzis los que sacaban a la luz aquello que los famosos intentaban mantener en la privacidad. Ahora son los "stalkeadores" los que se encargan de buscar en las cuentas personales de las redes sociales esa "bomba" que se hace pública, pero que entre tantos comentarios a un posteo se pasa por alto. Eso fue lo que sucedió con el supuesto romance entre la cantante Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo De Paul.

Si bien los rumores vienen desde febrero pasado, este fin de semana la lupa de la instagramer tucumana Vicky Braier, conocida como Juariu, dejó en evidencia a la flamante pareja, a partir de un posteo de Tini, quien escribió en Instagram, desde Ibiza, adonde también vacaciona De Paul. "Este show fue tan mágico. Les dejo el link en mi biografía para que puedan verlo completo. Ya cada vez falta menos para vernos en el Hipódromo. El show que estamos armando prometo que nunca lo van a olvidar", dijo la artista en alusión a los recitales que dará en Buenos Aires, en mayo. La cuestión es que entre los 17 millones de seguidores apareció el nombre de De Paul, dedicándole el emoji de un corazón blanco, algo que borró, pero tarde, cuando los ojos de Juariu ya habían capturado el amoroso intercambio. "Bueno, ya blanqueen la maldita relación", escribió la influencer sobre la captura del posteo.

Esta involuntaria confirmación llega después de que la modelo Camila Homs, la exesposa del futbolista y madre de sus dos hijos, Francesca (3) y Bautista (7 meses), deslizara un picante comentario en las redes cuando le preguntaron si era del team Wanda o del team China, a raíz del escándalo de Mauro Icardi, y en el marco de la comentada nueva relación de De Paul. "No me gusta meterme en la vida de los demás. Solo decir que jamás entenderé a las minas que se meten con hombres casados y arruinan familias", escribió Homs, sin hacer mención explícita al romance de Rodrigo y Tini.

Por otra parte, según la panelista Estefi Berardi, no blanquean la relación "por consejo de ambas familias". "Sobre todo, por consejo de los padres de Tini, de Mariana y Alejandro. Pero fue muy difícil frenarlo porque son tan expuestos, que les seguimos el paso", dijo Berardi en Mañanísima, de Ciudad Magazine.

Al respecto, señaló: "Se critica mucho a Tini, por las historias que subió Camila Homs, que salió a matar a la 'tercera en discordia', con que se mete en una familia con chicos. Pero el sorete es el tipo… Igual, yo tengo el dato de que esto viene antes de la separación", dijo.

Y agregó: "Si yo fuese amiga de Rodrigo de Paul le diría '¿cómo dejás a tus hijitos chiquitos?'. ¡Camila está criando a los pibes sola! ¡El pibe está en Madrid saliendo, de novio ahora con una pibita más chiquita y la mujer está con los dos nenes chiquitos! ¡El otro le pasará la mensualidad!".

En una época en la que la vida pasa por la virtualidad, incluso los bandos a favor o en contra quedan expuestos en las redes sociales, sin si quiera tener que mencionar a los protagonistas de la historia. Es así como la instagramer Juariu detectó que después de que la ex de De Paul hablara de las "minas que se meten con los hombres casados", para muchos refiriéndose a Tini, tanto la mamá de Camila Homs, Liliana, como su hermana, Romina, dejaron de seguir a la cantante en las redes sociales.

Pero hay más. Según descubrió Estefi Berardi, la madre y la tía de Homs le habrían dado "me gusta" a comentarios en contra de la ex Violetta. "Qué pena que con todo lo que le pasó a su papá no se dé cuenta de lo importante que es la familia. Tan poco corazón para romper una con dos bebés tan pequeños. Qué lástima arruinarse de tan joven", fue uno de los comentarios que le dieron "like" los allegados de Homs.