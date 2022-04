Wirtz reveló a EL LIBERAL cómo enfrentó al Covid-19

26/04/2022 - 21:54 Pura Vida

¿En qué momento de tu vida llegó "Todo", el disco del 2020 que incluye "Imposible", la canción que acabas de presentar?

"Todo" llegó cuando el tiempo se detuvo porque es un disco que venía elaborándose durante unos años y, de pronto, en el 2020 el tiempo se detiene para todos. Sucede lo que todos conocemos con el tema del Covid-19. Había que tomar una decisión y decidí sacarlo igualmente al disco para tener algo lindo que contar cada vez que se hable del 2020. No digo olvidar la tragedia, pero sí dejar de lado ese tema por un instante y decir yo tengo, por lo menos, algo bueno para contar que me sucedió que es haber grabado un trabajo nuevo después de tanto tiempo de no entrar a un estudio. No me iba a detener, precisamente, un bicho. Por supuesto que ha sido un momento difícil, complejo. Y la canción "Imposible" aparece en ese momento porque el disco iba a tener once canciones y de golpe, con esta cuestión del imposible hacer esto, imposible hacer lo otro, surgió esta canción que terminó siendo un dramón de esos de morir. La convoco a Dani "La Chepi" para que lo cante porque ya la conocía como actriz del clip "Loca de mi corazón", que es una de las canciones que está en este disco nuevo. La fui a escuchar a cantar en un espectáculo que hacía y realmente me conmovió mucho descubrir un talento increíble, una mujer súper talentosa, brillante y muy buena cantante. Le dije; "Tengo esta canción, ¿te gusta la idea?" Me dijo: "Yo siempre fui fan tuyo, así que, listo". Por esas cuestiones de tiempos y protocolos y todo eso que sabemos que sucedió en el medio no se podía grabar hasta que un domingo se dio la posibilidad de que todos nos juntemos, se alinearon los planetas y pudimos hacer este lindo clip. En Youtube ya está disponible "Imposible", con Dani "La Chepi".

Parafraseándote ¿es imposible desafiar al mundo entero y liberarnos de este encierro?

Era lo que pasaba en ese momento, una sensación con mucha incertidumbre. Lo peor que le puede pasar a uno es dudar. Cuando uno duda es porque desconoce, puede ser por ignorancia o por otras razones, pero esto es algo que nos pasó a todos y el mundo entero estaba bajo una cuestión de incertidumbre total. Yo lo quise llevar más a un plano como más palpable, a una historia de amor, a una relación. Uno siente que es imposible, vaya a saber qué razones, no poder sacar lo que uno siente y salir a la calle y a gritar a los cuatro vientos lo que uno siente. Imaginate en una cuestión mundial y pandémica, pero hay cosas que resultan imposibles después de haber intentado hacerlo. Hay cosas que parecen imposibles hasta que se demuestra lo contrario. Depende siempre de uno. Y si es cuestiones del corazón depende de lo que uno esté dispuesto a entregar en una relación. A entregar o a soltar porque, a veces, por una cuestión de no querer soltar y aferrarse a lo conocido, a lo viejo, a lo establecido o a los patrones o vaya a saber qué cosas, es más difícil, pero siempre el amor depende de una entrega, pero sobre todo de lo que uno puede llega a dar. En ese dar, ir y venir se da la relación y el amor crece, germina, se desarrolla.

"Imposible" te atrapa, pero cuando ves el video no te imaginas ese final inesperado.

Es un cachetazo que, a veces, la vida te da y depende de cómo uno lo asimile. El amor tiene esas cosas, se trata de aprender. El tango habla mucho de eso. Por eso es tan maravilloso, sobre todo la poesía del tango.

A propósito de tango, hiciste una versión de "Tarde"…

Y en este disco nuevo hice una versión del tango "Uno". Lo hice bien blusero, bien jazz.