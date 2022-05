"El buen patrón" en cine y "El Reino" en series dominaron los IX Premios Platino

02/05/2022 - 04:24 Pura Vida

Confirmando los pronósticos previos que la daban como la favorita, el filme "El buen patrón", de Fernando León de Aranoa, ganó la 9na. edición de los Premios Platino que se celebraron anoche en el IFEMA Palacio Municipal de Madrid.

El filme, que derrotó a "Madres paralelas", la otra gran candidata, es una comedia corrosiva con el protagonismo exclusivo de Javier Bardem como un cínico y paternalista empresario dueño de una fábrica de balanzas, que se mete en la vida de sus empleados en pos de la mayor producción y su propio provecho.

"Es muy lindo este premio en un día como hoy (por ayer) el primero de mayo, con una película sobre el paisaje del empleo, tan maltratado", destacó el realizador, que luego concluyó una noche ideal al completar el palmarés con el Premio Platino a la Mejor Película Iberoamericana de Ficción.

Por su parte, la serie argentina "El Reino-, sobre un pastor evangélico dispuesto a hacer lo necesario para ser presidente de la Nación, fue elegida como mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana, además de sumar el premio al Creador de Miniserie o Teleserie Cinematográfica para Marcelo Piñeyro y Claudia Piñeiro; y mejor actor de reparto para Joaquín Furriel.

La ceremonia comenzó puntual a las 22 con un musical encabezado por la cantante española Nia Correira. También cantó en vivo Ana Belén, quien hizo una versión de “Solo le pido a Dios”, de León Gieco.

Enseguida llegó el primera buena noticia para la Argentina, con el filme "Karnawall" de Juan Pablo Félix como Mejor Ópera Prima de Ficción Iberoamericana y el chileno Alfredo Castro como Mejor Intérprete Masculino de Reparto de la primera película de Félix.

Lali Espósito y el actor español Miguel Ángel Muñoz fueron los conductores de la gala, que este año mostró el diseño de una plaza ambientada como un espacio prototípico de Latinoamérica.

Gabriela Tagliavini: “Es un honor ser jurado de los Platino”

La cineasta argentina, Gabriela Taglaviani, integró el jurado de los galardones de la 9na. Edición de los Premios Platino que se entregaron anoche en el IFEMA Palacio Municipal de Madrid. La realizadora santiagueña, en su Facebook, escribió, en inglés y en español, que para ella “es un honor ser jurado de los premios platino: por el cine iberoamericano” “It’s an honor to be a jury at the platino awards”.