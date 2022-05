Nano Stern reivindicó la belleza “ética y estética”

03/05/2022 - 20:20 Pura Vida

Con nuevo disco bajo el brazo, el músico chileno Nano Stern llega a la Argentina para una gira por varias ciudades del país donde estará presentando su registro discográfico “Aún creo en la belleza”. Habitual visitante del país, Stern presentará en vivo en esta gira un material al que define como “atravesado por dos energías opuestas: la revuelta social y el encierro individual”.

Además, trae consigo “Décimas del estallido”, un libro escrito primeramente como una suerte de diario en paredes callejeras, panfletos y posteos en redes durante el levantamiento popular que conmovió a Chile en 2019.

Los shows en el país arrancan hoy en la Ciudad de Córdoba, y continúan el jueves 5 en Rosario, el viernes 6 en Mendoza, y el domingo 8 en Buenos Aires, mientras que el lunes 9 será invitado del grupo de percusión La Bomba de Tiempo en la Ciudad Cultural Konex.

“Este disco abarca mucho tiempo de trabajo y vida, porque originalmente iba a ser grabado a finales de 2019. Luego vino el estallido social y la pandemia. Las circunstancias fueron muy extremas y estuvieron determinadas por dos energías opuestas: la revuelta social y el encierro individual. Creo que algo de eso se nota en el disco, que tiene al mismo tiempo una lectura muy colectiva y otra completamente íntima y personal. Yo venía muy metido en la contingencia y mis últimos trabajos publicados: canciones, escritos sueltos y el libro ‘Décimas del Estallido’ respondían de forma urgente al apabullante contexto del Chile de los últimos años. Pero tenía la necesidad interior de hacerme cargo de otras energías y, en particular, de buscar y ofrecer refugio en la belleza, esa misma que tantas veces dejamos pasar sin mayor reparo”, dijo a Télam.





-¿Cómo insertás este nuevo material en relación con tus trabajos previos?

Este disco me parece la continuación natural de un proceso que llevaba madurando hace rato. Después del disco “Mil 500 Vueltas” (2015), sentí que tenía que explorar otras direcciones creativas y por eso me dediqué a hacer EPs, más cortos y experimentales, en los que de manera explícita me obligué a salir de mi zona natural y a forzar un poco otras sonoridades y registros líricos. Luego, con el estallido, la pandemia, y el encierro interminable, comenzaron a fluir otros pulsos y me permití, sin ningún tapujo, fluir de forma natural.





-La canción “Aun creo en la belleza” es una declaración de principios personal y de algún modo colectiva?

Como toda canción, es una declaración íntima que -en el mejor de los casos- puede alcanzar una dimensión colectiva. Y sí, de todas maneras es un manifiesto . Es que, en estos tiempos convulsos que nos ha tocado vivir, me parece tan necesario reivindicar la belleza no solo como una cuestión estética, sino también como una dimensión ética. Además, como humanos que somos, tenemos la posibilidad no solo de creer, sino también de crear en la belleza. Por otra parte, sobre su libro “Décimas del estallido”, dijo que nació sin querer ser libro. “Yo venía ya desde hace un tiempo llevando una especie de crónica esporádica del acontecer colectivo en Chile, publicando en algunos medios y en redes también, y cuando vino el estallido lo más natural para mi fue comenzar a llevar al verso lo que estaba sucediéndonos”, contó.