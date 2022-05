Tini no tiene miedo a parecer mala

04/05/2022 - 20:58 Pura Vida

En el mundo del espectáculo la especulación siempre está a la orden del día. Y en el caso de Tini Stoessel, las dudas tienen que ver con que si fue casualidad la confirmación del romance de la cantante con Rodrigo De Paul, y la elección de las estrofas que adelantan la canción “Triple T” que hoy saldrá completamente a la luz, o si fue el modo que encontró la exVioletta para responderle a quienes la acusan de haber interferido en la relación que el futbolista tenía con la modelo Camila Homs, la madre de sus dos hijos, de 3 años y 7 meses.

“Con mi gata salimos de roce. No llegamos antes de las doce. Yo sé bien que parecemos malas, pero en el fondo tú me conoces...”, canta Tini en ese adelanto con el que generó grandes expectativas entre sus seguidoras, y que acompañó con un video en el que derrocha sensualidad con un outfit de color fucsia, y la tanga, a la vista, del mismo color.

Cabe señalar que Stoessel se prepara también para presentarse en el Hipódromo de Palermo los días 20, 21, 22, 27 y 28 de mayo, fechas para las que se reprogramaron los show suspendidos por el problema de salud de su padre, y que el lanzamiento de “Triple T”, anunciado en sus redes sociales para hoy no hacen más que calentar esos recitales, aprovechando también el momento personal que vive y que la hace estar en la cresta de la ola, aunque con cierta incomodidad por los rumores que se generan en torno de su romance.

Sin ir más lejos, algunos mensajes de Danna Paola llamaron la atención de los usuarios de Twitter, quienes recordaron que la cantante mexicana enfrentó rumores de romance con Sebastián Yatra en reiteradas ocasiones, justo después de la ruptura del artista colombiano con Tini Stoessel. “Voy a escribir una canción que se llame La Roba hombres”, escribió Danna en la red social del pajarito, donde tiene más de 6 millones de seguidores. Y ese posteo, inmediatamente se ligó a las repercusiones en torno al noviazgo de Tini y De Paul, que se ocupan de subrayar la incompatibilidad en las fechas de la separación del jugador de la Selección Argentina de Fútbol con Camila Homs, y el reciente vínculo con Stoessel.

En ese contexto, el siguiente tuit de la compositora nacida en la Ciudad de México, no pasó inadvertido, pese a no arrobar a nadie en su publicación: “Wey, qué feo eso de robarse hombres... Yo no necesito robarme a nadie...”, escribió junto a un emoji de nota musical, que indica que podría tratarse de un fragmento de alguna de sus nuevas canciones. En los programas de TV, Tini y De Paul siguen siendo tema de análisis. “Hay periodistas deportivos que ya en la Copa América (se disputó desde el 13 junio al 10 de julio de 2021 y el campeón fue Argentina) escucharon que Rodrigo comentaba que estaba saliendo con Tini”, lanzó Pablo Layús en Intrusos; pero Yanina Latorre ûque también difundió detalles de este vínculo- agregó: “Yo no tengo ese dato. Yo sé que ellos empezaron a conocerse en septiembre y pedí pruebas”.

Por otra parte, Yanina admitió que es muy amiga de Mariana, la madre de la cantante.

“Yo soy muy amiga de Mariana, y yo laburo de esto. Yo llamé a Mariana y le dije: ‘Nunca te hablé de esto, ni te lo pregunté, pero yo tengo esta historia y voy a salir a contarla, para que no te enojes y no piensen que vos me la dijiste y me contestó: ‘Tranquila’”, en referencia a la relación que habría comenzado a gestarse en septiembre de 2021. Mientras todos opinan, la que se mostró reservada fue Lali Espósito, quien contó que hay intenciones de grabar un tema con Tini. “No, ni idea... y si lo supiera, tampoco te lo diría. No me meto en la vida de los demás”, dijo cuando el cronista de LAM le consultó sobre el romance de su colega.