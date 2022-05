Rusherking lanza “Después de ti”, canción que grabó con Lerner

06/05/2022 - 21:59 Pura Vida

Thomas Nicolás Tobar es su nombre verdadero,

pero el mundo lo conoce como Rusherking, el

santiagueño que se convirtió en el “Rey” de la movida

de la música urbana. El próximo sábado 14 será

la figura principal en la apertura de la temporada

turística de Las Termas de Río Hondo. Rusherking,

acompañado por FMK, será la primera vez

que se presentará en su tierra natal y eso lo tiene

muy emocionado, tal como le dijo a EL LIBERAL en

un zoom exclusivo.

¿Qué sensaciones te embargan el saber

que vas a cantar en tu tierra?

Estamos contentos, muy emocionados por el

show en Santiago del Estero (el 14 de mayo, en Las

Termas). Es la primera vez que toco después de todo

lo que me pasó en mi vida. Será algo increíble

ver a mis amigos, a mi familia y toda mi gente. íVa

a ser una locura!

¿Cómo has preparado el show para Las

Termas?

Ya tenemos el show bastante afilado. Tengo

mi equipo técnico, mi banda, el listado de canciones.

Voy con todas mis canciones.

Voy con FMK, que es mi

hermano, a este show que es

muy importante para mí. Se

lo pedí y me dijo: “Si, viejo,

voy de una”. Vamos con todo.

Vamos derecho a romper.

A propósito de romper,

la estás rompiendo en

tus shows presenciales y

en todas las plataformas digitales

de música. ¿Cómo

analizas el fenómeno Rusherking?

Para mí fue un proceso bastante largo. Yo lo viví

así. Me pasaron muchas cosas en el medio. Como

siempre digo, muchas cosas malas y muchas

buenas como tiene que pasar para llegar a estar

uno donde está. Si tengo que analizar todo y pensar

por qué estoy donde estoy, creo que es por la

decisión que tengo, porque estoy muy convencido

de lo que hago, la seguridad que tengo y la pasión

que le pongo a lo que hago. Eso me llevó a dónde

estoy hoy. Si veo para atrás, éstas son las características

que puedo resaltar de mi carrera.Thomas Nicolás Tobar es su nombre verdadero, pero el mundo lo conoce como Rusherking, el santiagueño que se convirtió en el “Rey” de la movida de la música urbana. El próximo sábado 14 será la figura principal en la apertura de la temporada turística de Las Termas de Río Hondo. Rusherking, acompañado por FMK, será la primera vez que se presentará en su tierra natal y eso lo tiene muy emocionado, tal como le dijo a EL LIBERAL en un zoom exclusivo.

Thomas Nicolás Tobar es su nombre verdadero, pero el mundo lo conoce como Rusherking, el santiagueño que se convirtió en el “Rey” de la movida de la música urbana. El próximo sábado 14 será la figura principal en la apertura de la temporada turística de Las Termas de Río Hondo. Rusherking, acompañado por FMK, será la primera vez que se presentará en su tierra natal y eso lo tiene muy emocionado, tal como le dijo a EL LIBERAL en un zoom exclusivo.

¿Qué sensaciones te embargan el saber que vas a cantar en tu tierra?

Estamos contentos, muy emocionados por el show en Santiago del Estero (el 14 de mayo, en Las Termas). Es la primera vez que toco después de todo lo que me pasó en mi vida. Será algo increíble ver a mis amigos, a mi familia y toda mi gente. ¡Va a ser una locura!

¿Cómo has preparado el show para Las Termas?

Ya tenemos el show bastante afilado. Tengo mi equipo técnico, mi banda, el listado de canciones. Voy con todas mis canciones. Voy con FMK, que es mi hermano, a este show que es muy importante para mí. Se lo pedí y me dijo: “Si, viejo, voy de una”. Vamos con todo. Vamos derecho a romper.

A propósito de romper, la estás rompiendo en tus shows presenciales y en todas las plataformas digitales de música. ¿Cómo analizas el fenómeno Rusherking?

Para mí fue un proceso bastante largo. Yo lo viví así. Me pasaron muchas cosas en el medio. Como siempre digo, muchas cosas malas y muchas buenas como tiene que pasar para llegar a estar uno donde está. Si tengo que analizar todo y pensar por qué estoy donde estoy, creo que es por la decisión que tengo, porque estoy muy convencido de lo que hago, la seguridad que tengo y la pasión que le pongo a lo que hago. Eso me llevó a dónde estoy hoy. Si veo para atrás, éstas son las características que puedo resaltar de mi carrera.

Lit Killah reversionó “La ley y la tramapa”, del “Chaqueño” Palavecino. Vos, como santiagueño, ¿tienes pensado hacer algo con algunos cantores de Santiago?

¡Me encantaría! ¡Estoy totalmente abierto a eso! De hecho, justo hoy (por ayer) me llegó una propuesta de eso y estoy esperando a que se dé, no quiero adelantar nada para no quemar, pero me encantaría hacer una canción típica de la provincia y poder representar.

¿Chacarera, zamba por cuál de los ritmos?

Hay una canción que hice hace poquitito y te voy a dar la primicia. Es una canción que se llama “Después de ti” con Alejandro Lerner, cuya familia tiene mucha relación con Santiago del Estero. Hice una reversión que va a salir dentro de poquito. Te estoy dando la primicia. Es un temón que me conecta con mi tierra y a él (por Lerner) también. Cuando nos juntamos, me contó todo acerca de su familia en Santiago.

¿Cantas solo “Después de ti” o haces dúo con Lerner?

Lo hago a dúo con Lerner. Me pasó de conocerlo hace poquitito y me parece una persona increíble, lleno de conocimientos musicales y de la vida. Me aconsejó mucho. Nos juntamos en el estudio de un amigo y productor e hicimos la canción desde cero. Él vino, se presentó, saludó, escuchamos la canción desde cero, me puse a grabar mis voces y me sorprendió que el grabó de nuevo sus voces del tema original. Mucha predisposición, muchas ganas de trabajar. Nos conocimos ahí. Estamos muy contentos con el proyecto, enamorados de la canción. Tenemos ese vínculo de Santiago, por eso lo conté, me hacía mucha ilusión contártelo y la canción me encanta, “De enero a diciembre”, junto a Emilia.

Ahora, lanzaste “Now” con PZK. ¿Cómo es la experiencia de cantar junto y lanzar éxitos con tus colegas y amigos?

Es hermoso. Compartir la música con la gente que más quiero es increíble. Son personas que conocí hace dos o tres años. Hay mucho amor en lo que hacemos. En cada canción se nota la conexión que tenemos entre todos. Son dos temones. “De enero a diciembre” es un tema del cual estoy orgulloso porque hicimos un buen temaso con Emilia, que es pop y que no es muy común en la Argentina. Igual que “Now”, con PZK, que es otro tema que la rompió. Es colaborar todo el tiempo entre todos porque entendemos el lugar donde estamos y queremos llevarlo a otro nivel.

Además, con “Vos” y “Bailando te conocí” la rompes toda en todos lados. ¿Qué es lo crees que te convirtió en “El Rey” de la música urbana?

La decisión, la seguridad y la constancia que tengo. Me considero una persona muy profesional y muy dedicada con lo que hago. Creo que eso es la base de todo. La dedicación, la disciplina y el estar. Los otros días vi una entrevista a Daddy Yankee, que me gustó, que decía que cuando el otro no quiere hacer algo yo soy el que dice “yo lo hago”. Es como tienen que ser las cosas. Uno tiene que animarse a ponerle huevo a las cosas. Siempre, a los proyectos le pongo lo mejor de mí. Creo que por eso estoy donde estoy. Trato de llegar a la gente con sentimiento verdadero.

Tras su relación con María Becerra, nada se supo cómo está el corazón de Rusherking. Sos un afortunado en el trabajo, y... ¿en el amor?

En el amor no soy muy afortunado, la verdad, hoy en día, pero estoy en un muy buen momento de mi vida. Estoy trabajando mucho, estoy enfocando mi energía en mi trabajo, en mi carrera. Por ahora, estoy increíblemente bien y quiero mantenerme así. El amor es algo que puede esperar.