Kutika se dio el “gustazo” de grabar con De Niro

09/05/2022 - 20:18 Pura Vida

Después de participar del rodaje de “Nada”, la serie que Gastón Duprat y Mariano Cohn dirigieron para la plataforma de Star+, con la participación de Robert De Niro, la actriz Silvia Kutika admitió que para ella fue un “placerazo” formar parte del elenco, mientras se tomó tiempo para desmentir los rumores de la antipatía que envolvieron a la estrella de Hollywood durante su estadía en la Argentina.

“Tuve dos jornadas enteras con él (De Niro). Es una persona que está todo el tiempo en el set. Es un profesional, no por nada es lo que es. Y, obviamente, Beto (Brandoni) también, las jornadas que me tocaron con los dos fueron increíbles. Yo a veces me quedaba con la boca abierta, era imposible dejar de mirarlos y admirarlos por la experiencia, la capacidad. Es para aprender un montón”, contó en diálogo con Bárbara Arroyo por CNN Radio.

Y agregó sobre De Niro: “No hablaba mucho castellano, se manejaba con su coach y su intérprete, pero siempre súper agradable, todo el tiempo muy correctamente en el set, sin mostrar ningún síntoma de cansancio. Mirá que eran jornadas de 12, 13 horas y él, impecable”. Por otra parte, explicó por qué fue “leído” como un divismo su negativa a sacarse fotos con los fans. “Ellos no tienen esa cultura, hacen notas y fotos cuando hay eventos o promocionan una película. Pero en la vida privada, son muy celosos y no están acostumbrados a que se les acerquen y les pidan fotos o autógrafos. Nosotros somos muy efusivos, pero ellos no. No es una cosa de antipatía”, señaló Kutika.

La actriz aprovechó el intercambio con la prensa para adelantar el perfil que tendrá su personaje. “Es una mujer que fue pareja del personaje de Brandoni y después quedaron súper amigos. No es un triángulo con el de De Niro, pero también tiene cierta relación con él”, señaló sin dar mayores precisiones. Ya rescató la apuesta de los directores Duprat y Cohn: “Obviamente que acá tenemos actores increíbles, pero para el negocio, la distribución, es un gran hito que ayuda muchísimo”, dijo en torno a la participación de De Niro.

Kutika también contó que la confirmación de su participación la tomó por sorpresa. “Esta parte del año ya estaba armada y de repente un viernes me manda un mensajito mi representante y me dice: ‘Estás en la serie Nada’. Y a mí se me cayeron las medias porque estaba enterada que estaba Brandoni, De Niro, María Rosa Fugazot, una participación de (Guillermo) Francella... íIncreíble todo el elenco! Fue muy emocionante”, admitió.