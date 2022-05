Abel Pintos, solidario

12/05/2022 - 22:35 Pura Vida

El cantante y compositor Abel Pintos agregó una nueva presentación el viernes 8 de julio a las 21, que realizará a beneficio de la Fundación Garrahan y que se suma a los 30 conciertos que ofrecerá durante este mes, junio y julio en el teatro Ópera, en el centro porteño.

El próximo miércoles, el intérprete de éxitos como “Tanto amor”, “Sin principio ni final” y “La llave” dará inicio a esta serie de funciones, en las que de miércoles a sábados repasará durante dos horas de concierto las canciones de su trayectoria. El intérprete inició la gira “Abel en Concier to Buenos Aires” a comienzos de este año.

Con ella recorrió todo el país y la semana próxima desembarcará en la sala de avenida Corrientes 860, donde en esta ocasión superará su récord de 21 funciones llevadas a cabo en 2015. Cabe recordar que Abel Pintos lanzó su duodécimo álbum, “El amor en mi vida”, en el que por primera vez se asoma a un repertorio que compuso y produjo con artistas latinoamericanos en una experiencia que, según destacó en una entrevista que supo brindarle a Télam considera que le permitió “llegar a un determinado lugar por medio de otro camino”.

La galería de colaboraciones para la placa la integran, además de su hermano Ariel, desde España Vanesa Martín, Beatriz Luengo y Diego Cantero; desde Puerto Rico Kany García y Tommy Torres, el venezolano dúo San Luis y el peruano Gian Marco Zignano. Además, el cubano Yotuel Romero (exOrishas), el mexicano Mario Domm (de Camila) y el argentino Nano Novello participaron como autores y productores sumándose en este último rol a Ettore Grenci, Juan Pablo Vega y Eduardo Cabra (ex Calle 13).

Los aportes incluyen la presencia cantante de Camila (en “De mí, contigo”, que compuso junto a Domm), Beatriz Luengo (en la canción compartida “El hechizo”), de Lali (en “Disparos”, creada junto a Torres) y de Yotuel (en “Camina”, pieza firmada junto a Luengo y su hermano Ariel). El músico, autor y cantante nacido hace 37 años en Bahía Blanca, afirma que trabajó en torno de “El amor en mi vida” desde febrero de 2019, pero recién encontró su título a poco de publicarse. “El disco al comienzo se llamaba, en mi mente, ‘Las caras de la buena suerte’ y se termina transformando en ‘El amor en mi vida’ al advertir en un ejercicio de reflexión cómo el amor se hace presente en mi cotidiano de muchas maneras distintas”, aseguró en esa entrevista con Télam.

Consultado si conocía a los artistas con los que grabó, Pintos destacó: “A muchos de ellos los conocía hacía tiempo y de otros valoraba sus aportes artísticos. Pero en cada caso la consigna de trabajo fue “si no nace, no forcemos nada” y habremos pasado un buen rato tomando café o unas cervezas. Pero en general todas las canciones tuvieron lo que yo buscaba que es mi experiencia, mi sentimiento y mi acento, pero el acento del otro artista también. Por ejemplo en la canción con Vanesa Martín (“De ida y vuelta”) la letra repite la frase “vamos a enfadarnos” y sin embargo como la historia la creamos entre los dos me pareció bien que quedara una expresión que yo no uso, pero que introduce el sentimiento que compartí con ella”.