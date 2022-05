Cranston y Annette Bening saben cómo ganar la lotería

12/05/2022 - 22:41 Pura Vida

Los reconocidos Bryan Cranston y Annette Bening protagonizan “Jerry & Marge Go Large”, la nueva película de comedia inspirada en hechos reales en la que dan vida a una pareja de jubilados que utiliza un subterfugio matemático para ganar la lotería y revivir la pequeña ciudad en la que viven, y que tendrá su estreno en la plataforma Paramount+ el próximo 17 de junio.

Dirigido por el cineasta David Frankel, ganador de un Oscar en 1996 por el cortometraje “Querido diario” y reconocido por otros títulos como “El diablo viste a la moda” (2006) y “Marley y yo” (2008), el filme fue escrito por Brad Copeland en base a la verdadera historia de Jerry Selbee, un jubilado que en 2003 descubrió una laguna matemática en Winfall, un juego de la lotería de Evart, en Michigan, donde vivía junto a su esposa Marge.

La anécdota La anécdota, que tomó trascendencia pública cuando el periodista Jason Fagone lo publicó en el HuffPost en 2018, continúa con un triunfo para los Selbee, cuando sacando ventaja de la táctica para dar con los números sorteados, obtienen ganancias millonarias que invierten para mejorar la vida y las condiciones del pequeño pueblo. En ese sentido, y de acuerdo al propio matrimonio, a lo largo de una década lograron reunir unos 27 millones de dólares mediante operaciones de aritmética básica, y durante ese período incluso crearon la compañía de inversiones G.S. Investment Strategies, con la que convocaron a amigos y familiares para sacar provecho del descubrimiento. “Parecía lo que había que hacer”, confesó Jerry Selbee en declaraciones a la prensa estadounidense tras anunciarse el inicio del rodaje de la película, y agregó que adoptó esa iniciativa “especialmente cuando el Departamento de Asuntos de Veteranos no ofrece préstamos para construcción, pero sí maneja las hipotecas”. “Hay muchísimos casos en los que un veterano vive en una casa y no puede duplicar sus pagos a través de un préstamo en el banco, así que nosotros podemos dar un paso adelante y hacerlo. Es una parte que disfruto del negocio, y le sacaría el jugo todo lo posible”, agregó.





Gran elenco

El elenco de “Jerry & Marge Go Large”, que tendrá su premier mundial en el Festival de Cine de Tribeca el próximo 15 de junio antes de su desembarco en el streaming, se completa con la participación de Larry Wilmore, Anna Camp, Ann Harada, Jake McDorman, Michael McKean, Uly Shlesinger y Rainn Wilson, recordado por su papel como Dwight en la exitosa sitcom “The Office”, entre más. Bryan Cranston es reconocido por su interpretación de Walter White (en la serie de AMC Breaking Bad), de Hal Wilkerson (el padre de familia de la serie de FOX “Malcolm in the middle”), y del doctor Tim Whatley (en la comedia de NBC “Seinfeld”). El papel de Walter White le ha convertido en uno de los grandes en el panorama del cine y la televisión habiendo sido galardonado con numerosos premios como los Emmy y los Globos de Oro. En la década de los 2000 pasó de ser un actor de papeles menores a ser uno de los más reconocidos en la industria cinematográfica, llegando a ser nominado a los Premios Oscar en 2016. En tanto, Annette Bening, en su primera película en Hollywood pasó prácticamente inadvertida y aunque en la segunda ya destacó, fue la cuarta, The Grifters, la que dio a conocer Bening al gran público.