Rusherking, más Mansero y santiagueño que nunca

22/05/2022 - 22:17 Pura Vida

Rusherking la sigue rompiendo. No tiene techo. Tras la exitosa versión que hizo de “Después de ti”, acompañado por Alejandro Lerner, autor de la canción (primicia absoluto que el propio trapero santiagueño brindó a EL LIBERAL en una entrevista exclusiva), ahora se animó a “Eterno amor”, un clásico de Martín Paz y que fuera popularizado por Los Manseros Santiagueños.

Rusherking estrenó su versión en “La Peña de Morfi”, ciclo de Telefe (en Santiago del Estero se lo emite por Canal 7) que este domingo condujo Lizy Tagliani en reemplazo de Jey Mamon.

“Quiero cantarles para ustedes, para todos los que están viendo (el programa) este domingo (por ayer), una canción de mi tierra de Los Manseros Santiagueños, Eterno amor. Es la primera vez que la voy a tocar en vivo”, destacó para luego interpretarla.

Por su parte, Martín Paz, en entrevista exclusiva con EL LIBERAL, destacó la versión del trapero santiagueño y reveló que Soledad Pastorutti fue su musa para escribirla.

Martín destacó que quiere “abrazarlo” a Rusherking, además de felicitarlo y agradecerle por la “excelente” versión Martín Paz, orgulloso de la versión de Rusherking Paz, en exclusiva, explicó a EL LIBERAL cómo nació el tema: “Eterno amor yo se lo hice para Soledad. Es algo que muy poca gente lo sabe. Quiero aclarar un punto muy importante porque no quiero que se dé a la confusión. Simplemente, ella ha sido para mí una inspiración. No es que haya pasado otra cosa ni mucho menos. Es una persona que yo le tengo muchísimo respeto, mucha admiración, mucho cariño, me parece una gran artista. Eso me ha facilitado a mí poder crear esa canción que, como te digo, para mí, ella ha sido una musa inspiradora por un afecto, por un cariño como el que le tiene todo el país, un aprecio, cariño y orgullo por otro lado”.

Añadió: “No me gustaría que se malinterprete eso. Ella ha sido mi musa inspiradora para esta canción que, por otro lado, yo no pensaba que iba a tener la repercusión y la dimensión que ha tenido la canción. Hoy (por ayer) no pude ver el programa porque estaba haciendo notas (promoción de su concierto del próximo sábado 2 de julio, en La Trastienda, Buenos Aires), pero luego me pasaron el video y la verdad que me dio mucha felicidad, primero, porque lo hace excelente. La interpretación que hace del tema es de primer nivel y, sinceramente, te digo que me gustaría decírselo en persona, me gustaría conocerlo, darle un abrazo y felicitarlo. Me dio mucha alegría. Para mí fue algo impensado en su momento el hecho de grabar esta canción, lo que ha significado para Los Manseros y lo que pasó hoy con las casi trescientas versiones que tiene. Que se siga generando estas cosas con esta obra mía, sobre todo en estos géneros que no tienen nada que ver con lo nuestro. Me da mucho orgullo y felicidad y me gustaría darle un abrazo y felicitarlo por todo lo que está haciendo y agradecerle, por supuesto, la versión que hizo”. Paz remarcó que tenía referencias de Rusherking.

“Cuando vi un posteo de él que estaba escuchando la versión de Los Manseros Santiagueños de ´Eterno amor´ me llamó la atención. Yo escucho su música. Soy una persona muy amplia en ese sentido”, destacó. El hijo de Onofre “Negro” Paz enfatizó con inocultable orgullo: “Tener el gen de la música “Mansera” dentro de mi corazón siento que es una bendición”.