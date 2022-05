Ricardo Montaner lanzó “Tango” y EL LIBERAL estuvo ahí

24/05/2022 - 20:33 Pura Vida

Ricardo Montaner presentó oficialmente "Tango", el álbum más sentido de su carrera ya que, a través de once memorables tangos, no solo recorre su infancia en la Argentina sino que cumple con una promesa que le realizó a su padre, a su abuelo y a su público.

El prestigioso baladista brindó una conferencia de prensa virtual, de la que participó especialmente invitado EL LIBERAL.

Allí reveló el porqué decidió ponerle su voz a "Cuartito azul", "Nada", "Nostalgias", "Uno", "El día que me quieras", "La última copa", son algunas de las canciones inolvidables que se incluyen en el álbum.

Los vientos y los años lo arrearon lejos, pero siempre un pedacito de su corazón se mantuvo mirando al sur, a ese sur que lo vio nacer en Valentín Alsina, barrio de tango por excelencia, en el que pasó los primeros años de su vida. Y allí está la razón de "Tango".

"Es un proyecto que representa un sueño que comencé a gestar muchos años atrás. Este disco de tangos es cumplir una promesa que le hice a mi padre, a mi abuelo y a mi infancia en Valentín Alsina, provincia de Buenos Aires, Argentina, donde nací", destacó el artista.

El jurado de "La Voz Argentina" y líder del próximo reality familiar "Los Montaner", vive hoy con un espíritu creativo pleno y más libre.

Esa libertad lo llevó a correrse de su lugar de comodidad y animarse a cantar tangos. "¿Te animas a la chacarera?", le preguntó EL LIBERAL. "Algún día", contestó, dejando abierta la posibilidad de que también se animaría a cantar este ritmo apicarado que identifica a Santiago del Estero por el mundo.





-¿Qué tiene el tango que todos lo quieren cantar, desde Julio Iglesias hasta vos?





El tango es atractivo para interpretarlo por cualquier artista. Es un género muy atractivo. Por supuesto uno de los álbumes más importantes de la carrera del maestro Julio Iglesias fue el álbum de tango. De ninguna forma intenta mi álbum "Tango" emularlo, para empezar, por una cuestión de respeto. Segundo, éste es un álbum de tango tradicional, de tango típico, grabado con una orquesta típica en los estudios donde el tango se grabó hace muchos años; donde gente como el "Polaco" Goyeneche, Francisco Canaro, Aníbal Troilo, grandes maestros del tango grabaron sus grandes éxitos. Y por otro lado, respetamos la cadencia desde su origen, el sonido desde su origen. Los micrófonos que yo usé para instalar el sonido del estudio son los mismos que se usaron cuando Aníbal Troilo tocó en ese estudio, cuando Goyeneche grabó en ese estudio. Además, el mismo micrófono con el que monté las primeras voces del álbum es el mismo micrófono que usaron ellos. Con esto quiero decir que el mismo ingeniero que microfoneaba ese estudio, el portugués Da Silva, el mismo que montaba los micrófonos para Aníbal Troilo, para Mariano More, es el mismo que emplazó el sonido para este álbum. Hemos respetado no solo la melodía y la letra, sino también el sonido. Grabamos en analógico, como se grababa en los años 30. No puedo sino sentirme orgullo de una joya musical, por la connotación que tiene. Lo único que no es lo usual es que yo la estoy cantando, porque soy un artista que toda la vida he cantado baladas. Creo que hemos respetado incluso el olor a mate que había en el estudio mientas grabábamos.





-Dijiste que tu interés es que el tango vuelva a ser un género de carácter internacional, con sesgo popular. ¿Puede profundizar ese concepto?





Yo tengo una comunidad de gente que sigue mi trabajo desde hace varias décadas. Parte de esa comunidad está ausente de lo que significa el tango no solamente para mí, sino para mucha gente. Entonces, yo creo que servirle de vehículo a un género tan importante como el tango, como el mariachi en México, como la cumbia y el vallenato colombiano; servirle de plataforma, de renovación, a un género que desgraciadamente sentimos un poco encajonado en una gaveta perdida, en una caja que uno arrima en un rincón y no la vuelve a abrir más, creo que hay una forma de servirle de vehículo al género que siento que a mí me trajo a lo que soy hoy y sin embargo, no lo había cantado nunca. Pero está en mi ADN. Es la música que mi papá me ponía cuando era chiquito, es la música que mi abuelo escuchaba cuando era chiquito. Que lo haga (que lo cante) es más natural de lo que mucha gente puede pensar.





A lo largo de la conferencia virtual, Ricardo Montaner adelantó que en el 2023 lanzará un segundo volumen de "Tango", además de un álbum de estudio íntegramente de baladas.

Y cuando le preguntaron si tiene pensado volver a Venezuela, el país donde se instaló con su familia, tras dejar Buenos Aires, cuando aún era muy chico y luego desarrolló gran parte de su vida, el cantante contestó: "Tienen que cambiar cosas para que yo vuelva a Venezuela".