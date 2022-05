Ricky Martin vuelve a la TV en “Mrs. American Pie”

24/05/2022 - 20:50 Pura Vida

El cantante puertorriqueño Ricky Martin participará en una serie de Apple TV+ titulada “Mrs. American Pie”, como protagonista masculino, según su cuenta de Twitter, reflejada por las agencias internacionales de noticias desde Miami.

El famoso intérprete de “Livin’ la vida loca” reprodujo sin comentarios en Twitter una información del medio digital Deadline en la que se indica “en exclusiva” que el puertorriqueño-español se sumó a un elenco del que ya forman parte Kristen Wiig y Allison Janney, con Laura Dern y Jayme Lemons, socios en Jaywalker Pictures, como productores.

La serie está basada en una novela de Juliet McDaniel y el cantante interpretará el papel de “Robert”, dice Deadline sin dar más detalles. Por su parte, Wiig encarnará a Maxine Simmons, una exreina de belleza recién divorciada que intenta entrar a la exclusiva sociedad de Palm Beach, en el sur de la Florida, a fines de los 60, en coincidencia con la llegada del hombre a la Luna.

El Día de Acción de Gracias de 1969 Maxine, se entera que su esposo la está traicionando con su secretaria más joven que ella y además embarazada, y para salir de la depresión procurará ganar el concurso Mrs. American Pie, que premia a la mejor esposa y madre de los Estados Unidos, para lo que deberá recrear una realidad que ya no existe. Ricky Martin, quien interpretó a Antonio D’Amico, pareja oficial de Gianni Versace en la serie de FX dedicada al asesinato de famoso modista italiano en Miami Beach, está empeñado en hacer carrera también en el cine o en las plataformas, según Deadline, con papeles más sustanciosos a medida que desarrolla su carrera como actor.





No descuida la vida familiar

En la década del ‘90, el puertorriqueño participó de varias telenovelas y series importantes. Además, prestó su voz para el doblaje de algunas películas animadas como ‘Minions’.

Pero Ricky no solo se concentró en su faceta profesional, sino que a la par fue construyendo la familia que siempre quiso tener.

Así después de convertirse en padre, a través de la subrogación de vientre, de los mellizos Valentino y Mateo, quienes tienen 13 años, se casó con el artista sueco Jwan Yosef y siguió ampliando la familia con la llegada de Lucía y Renn. Y la venta artística comenzó a manifestarse en uno de sus hijos, Valentino Martin, aunque no en el área de la música, ni la actuación, pero sí de la comunicación, ya que se transformó en un tiktoker. El adolescente muestra a sus seguidores algunas cosas íntimas de la familia, como, por ejemplo, la mansión en la que viven.

En relación a sus hijos, el cantante dijo: “El mejor regalo que me pueden dar es su presencia. Es muy importante para mí estar con mis hijos”. Respecto de la crianza de sus hijos, el cantante puertorriqueño tiene algo muy claro: no se permite pasar más de tres días lejos de sus hijos. “Estoy obsesionado con ellos, pero en el buen sentido. Hago todo por ellos y si tengo trabajo y tengo que estar lejos, me los llevo conmigo”, contó a la prensa.