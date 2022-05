Hollywood de luto: la muerte sorprendió al actor Ray Liotta mientras dormía

26/05/2022 - 14:26 Pura Vida

Ray Liotta, el actor que protagonizó el clásico de las películas de mafia "Goodfellas" en 1990 falleció a los 67 años en República Dominicana, de acuerdo con medios estadounidenses.

El actor estaba en la isla filmando una producción, informaron las publicaciones TMZ y Deadline.

De acuerdo con ambos medios, Liotta falleció mientras dormía.

Liotta protagonizó "Campo de sueños" en 1989 junto a Kevin Costner, pero fue su interpretación del mafioso Henry Hill bajo la dirección de Martin Scorsese en "Goodfellas" ("Buenos muchachos" en América Latina), la que lo lanzó al estrellato.

Compartiendo escenas con Robert De Niro y Joe Pesci, Liotta se hizo un nombre en la pantalla grande y despuntó una prolífica carrera.

El actor, que estaba comprometido con su novia Jacy Nittolo, dejó una hija de una relación previa, la también actriz Karsen Liotta.

Filmografía

Liotta protagonizó "Campo de sueños" en 1989 junto a Kevin Costner, pero fue su interpretación del mafioso Henry Hill bajo la dirección de Martin Scorsese en "Goodfellas", la que lo lanzó al estrellato.

Compartiendo escenas con Robert De Niro y Joe Pesci, Liotta se hizo un nombre en la pantalla grande y despuntó una prolífica carrera.

Entre sus roles recientes resaltaron “The Many Saints of Newark” (la precuela de la serie “Los Soprano”), “Historia de un matrimonio” y “No Sudden Move”. También le dio voz al personaje Tommy Vercetti en el célebre videojuego “GTA Vice City”.