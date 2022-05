“El Polaco” se inspiró en Leo Dan para su disco

27/05/2022 - 21:50 Pura Vida

Ezequiel Iván Cwirkaluk, popularmente conocido como “El Polaco”, hizo realidad su sueño: grabar con Leo Dan, su ídolo máximo.

El artista argentino no solamente hizo dúo con su colega santiagueño en “Ahora” sino que, además, le grabó varios de sus clásicos, entre los que se destacan “La niña está triste”, “Cómo poder saber si te amo” y “Siempre estoy pensando en ella”.

Todas estas composiciones forman parte de “El ángel que me guía desde el cielo”, su nuevo trabajo discográfico tras siete años de no lanzar un álbum. Este nuevo disco, que cuenta con sonidos más latinoamericanos, cuenta con diez canciones que muestran otra nueva faceta del artista, que además se dio el gusto de grabar junto a su ídolo máximo Leo Dan en “Ahora”.

“El ángel que me guía desde el cielo” es un disco que está dedicado a la memoria de su padre, incluso el tema “Entre el cielo, vos y yo”. El repertorio se completa con “La niña está triste”, “Cómo poder saber si te amo”, “Con nadie me compares”, “Siempre estoy pensando en ella”, “Esclavo y amo”, “Amarte así me daña”, “Cara de niño” y “Me estoy enamorando”.

En cuanto a lo audiovisual, cada canción del álbum contará con un video en el que podremos observar al “Polaco” y su banda brindando un espectáculo para quedarse mirando todo el disco entero.

Dirigido por Emiliano Ciliberti y grabado en la localidad de Monserrat, Ciudad de Buenos Aires.

“El ángel que me guía desde el cielo” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Desde el 2007 hasta el 2020 lanzó más de quince discos con temas populares en la música tropical como “Me quedo sin ti”, “Sigo por el objetivo”, “Molestando”, “3 años y algo más”, “Esto recién comienza”, “Solo los fuertes saben esperar”, “Sola otra vez”, “Voy a beber”, “Voy a pedirle al tiempo”, “Casadas”, “Ahora es tarde” y “Amor clandestino”, entre muchos otros. Durante el año 2020 grabó “Te necesito” junto a la popular banda Los Ángeles Azules, y obtuvo más de cuarenta millones de reproducciones en YouTube. Además, se destacó su participación en el reality culinario Masterchef Celebrity en su versión argentina, en el que llegó al tercer puesto.





Antes, “Pídeme la luna”

Como antesala de este flamante disco, “El Polaco” había grabado (videoclip incluido) “Pídeme la luna”, otro clásico de Leo Dan. La obra está dedicada a la memoria de su padre.

“Pídeme la luna es un tema que le gustaba mucho a mi viejo y es de Leo Dan, uno de mis ídolos más grandes que tengo en la música”, contó el intérprete, quien luego reveló que recibió una devolución del célebre cantautor.

“Me da mucha alegría haber recibido tus mensajes y saludos. Te deseo la mayor de las bendiciones”, fueron las palabras de aprobación de Leo Dan para El Polaco. Están en un video que le mandó personalmente desde Miami, al escuchar la versión de su canción.

En oportunidad de hablar con EL LIBERAL, Leo Dan se mostró muy feliz por “las extraordinarias versiones que hizo El Polaco de mis temas. Maravilloso todo. Un gran músico, dueño de un talento increíble”.