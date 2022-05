Leo Dan canta tangos y quiere un “Mundo mejor”

28/05/2022 - 21:13 Pura Vida

Su cuna fue la chacarera, esa melodía montaraz que abrazó con pasión en su Estación Atamisqui natal. Y de ese amor por ese ritmo apicarado dio testimonio en varias grabaciones que hizo, particularmente las que concretó con Los Manseros Santiagueños.

Luego vino el chamamé, quizás influenciado por la región en la que nació y creció.

Posteriormente, llegaría la balada, el género que encumbró a Leo Dan y lo convirtió en el ídolo del mundo, en el referente de varias generaciones de músicos, tanto de Argentina como de otros países, que hoy hacen versiones de los clásicos del santiagueño.

Ahora, Leo se convirtió en tanguero al presentar “Mundo mejor”, cuyo videoclip será presentado mañana por la discográfica Sony.

-¿Cómo nació la idea de hacer el tango "Mundo mejor"?





-¿Cómo nació la idea de hacer el tango “Mundo mejor”?

No sé porque tengo alma primero de chacarereador, después de chamamecero y ahora de tanguero. Con este tango, en el que confluyen influencias de Mariano Mores, Aníbal Troilo y Astor Piazzola, me propuse unir todas estas cosas y contagiar a los jóvenes para ver si se prenden con alguna idea de tango y me esforcé más en la melodía que en la letra. Tantos problemas generados por la pandemia y por la guerra, me propuse escribir algo como una oración cortita, pero que sea importante para los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos. Considero que tiene ("Mundo mejor") una melodía muy linda y es por eso que no le puse mucha letra. Eso fue un poco la idea, de que los jóvenes se contagien y esperemos que así sea porque estoy teniendo mucha influencia en jóvenes y eso te da crédito como para decir que conozco más o menos el gusto de los chicos.

-¿Cuál es el mensaje que transmites a través de "Mundo mejor"?





-¿Cuál es el mensaje que transmites a través de “Mundo mejor”?

Le pido a Jesús que nos dé un mundo mejor. Jesús me responde diciéndome que todo depende de nosotros, de lo que tenemos nosotros adentro. O sea, nosotros somos los arquitectos de nuestro destino. Tenemos que educar a nuestros jóvenes, darles las herramientas para que el día de mañana sean mejores que nosotros.