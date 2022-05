Andy hace "El Buen Retiro" y gana con "PH"

29/05/2022 - 23:19 Pura Vida

Este fin de semana, Andy Kusnetzoff la rompió con "PH: Podemos Hablar", el cual se convirtió en el programa más visto de la televisión, un poco gracias a la oficialización, de boca de uno de sus protagonistas, del romance más comentado de las últimas semanas: el del santiagueño Rusherking y la actriz Eugenia la "China" Suárez. Fue el cantante de trap quien aseguró estar muy enamorado y sentirse muy cuidado por la ex de Benjamín Vicuña, declaración que se esparció por todos los portales dedicados al Espectáculo.

Pero no todas las emisiones logran la repercusión de esta última y le permite a Andy Kusnetzoff vencer a las películas que el Trece programa cada sábado en su pantalla, a la espera de la vuelta de Mirtha Legrand o Juana Viale. Y mientras "PH" va encontrándole el pulso a eso que quiere ver y escuchar el público argentino, el conductor se da tiempo para descomprimir la inevitable presión despuntando el vicio de la actuación, aquel que probó durante su paso por la exitosa tira "Graduados", que produjo Sebastián Ortega para Telefé.

Esta vez, Andy aceptó su participación en "El buen retiro", una tira que produce Kuarzo y de la que también forman parte su amiga Mey Scapola y Luciano Castro, con quienes compartió un momento de las grabaciones, según lo reflejó la periodista Laura Ubfal en su portal. En la ficción, Andy interpreta a un vendedor que llega a la casa de Mirta Busnelli, quien a su vez le da vida a la madre de Castro.

"El buen retiro" cuenta la historia de un grupo de amigas que deciden pasar sus últimos días juntas. En medio de una revuelta de verdades y mentiras, las historias de estas mujeres traerán a la luz conflictos que parecían guardados.

Si bien Andy no es actor, con el paso de los años se convirtió en una personalidad muy querida entre los televidentes, desde su irrupción en la pantalla chica como notero de "Caiga Quien Caiga", el ciclo que conducía Mario Pergolini, y después, a través, de su programa radial "Perros de la calle". Por eso, su participación le aportará un aire novedoso a la ficción.

Mientras la tira sigue grabándose, Kusnetzoff intenta captar el pulso del público para convocar invitados al "punto de encuentro" que propone cada sábado en "PH: Podemos Hablar", donde el santiagueño Rusherking aportó material para convertir al programa en lo más visto de la TV, con 8.8 puntos, cuando el conductor propuso: "Avancen al punto de encuentro los que la están pasando bien en el amor".

"Rusher" eligió a Andy para blanquear su romance

Con algo de timidez, Thomás Nicolás Tobar, a quien el mundo del trap lo conoce como "Rusherking" empezó diciendo: "Estoy en un momento muy bueno de mi carrera y eso acompaña que estoy muy bien por esa parte. Conocí a alguien con quien de verdad la paso muy bien y hace mucho no me sentía así. Así que estoy disfrutando mucho de ese proceso. Muy bien", dijo sin dar el nombre de su pareja. Pero Lío Pecoraro, quien también estaba invitado lo animó a revelar su identidad al decirle "todo el mundo está hablando de tu relación con la "China", y preguntarle ¿cómo se conocieron?

"Nos miramos toda la noche. Nos hicimos los bol... y yo no sabía si avanzar o no porque soy muy respetuoso. Aparte, no la conocía, veníamos hablando, pero no teníamos mucha confianza. Estuvimos toda la noche cruzando miradas. Yo me fui a Madrid y la vi ahí y después cuando volvimos a Argentina nos vimos acá", recordó y siguió: "Es una persona muy buena, que me cuida mucho, me quiere mucho y estamos muy bien. Me enamora mucho cómo es conmigo". También aclaró que su primera noche de amor fue en Buenos Aires.