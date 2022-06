Raly monta su propia carpa con canciones

31/05/2022 - 20:38 Pura Vida

"Ey Paisano" y "Noticias del alma" fueron dos de los discos proverbiales de la etapa de Raly Barrionuevo junto a César Elmo, Ernesto Guevara y Cristian "Mono" Banegas. Es la banda histórica del cantautor friense.

Pasaron 15 años hasta que el autor de "Circo Criollo" los llamó para volver a tocar juntos.

Hoy están de regreso. Y este jueves 3, en un predio ubicado en la ciudad de La Banda, una carpa de circo se emplaza para rememorar y disfrutar de este power cuarteto.

"Estamos con esa mezcla de ansiedad y de ganas también porque para los cuatro es algo muy fuerte", resaltó Barrionuevo en un zoom exclusivo con EL LIBERAL.

"Cuando Martín (Sueldo, su productor) me dijo que iba a montar una carpa de circo, le dije 'cómo se te ocurre una carpa', pero fue una hermosa locura; sino era hacerlo en un club, porque al aire libre es imposible en esta época. Tiene mucho significado porque cuando escribí esa chacarera 'Circo criollo' lo hizo con puros recuerdos de Frías. Yo siempre fui muy apasionado del circo, porque hay un clima que se vive ahí adentro que yo lo viví en la época el Circo Lowandi cuando hice los conciertos, que es único y no se puede describir que sucede en una carpa", recordó Raly.

¿Cuál fue el disparador que te llevó a volver a reunirlos?

Simplemente las ganas, porque en realidad yo hacía tiempo, antes de la pandemia, que había desarmado la banda que me acompañaba, en la que también estaba César, pero con la que hice muchos años, muchos conciertos. Yo ya venía necesitando tomarme un tiempo para pasar a otra instancia. Disolví esa banda y vino esta locura de la pandemia, y en ese tiempo me puse a hacer una vida que no hacía. Por lo general cada vez que llegaba a mi casa, la valija no se terminaba de desarmar. Ahí tiré el ancla muy corta, me puse a ver cosas, y en eso de investigar encontré el proyecto avanzado de lo que terminó siendo el disco 1972, con el que hice 40 conciertos, con una formación hiperfolclórica. Terminó eso en el verano, y cerré esa etapa. Ya me planté no tener una banda. Yo ya no soy una persona que pueda tener una banda solo, sino que voy a ir haciendo proyectos. También tengo muchas ganas de tocar solo con la guitarra. Así, mientras había suspendido una gira que tenía por España, porque sentí que no era el momento y veía con mi mánager qué hacer, una mañana me levanté habiéndolos soñado a los muchachos, la época en la que tocaba con César, Ernesto, el 'Mono' y, dije: los voy a llamar porque siento que es un momento para hacer cosas juntos. Aunque cada uno estaba en sus universos, el 'Mono' muy envalentonado en sus proyectos, que le está yendo muy bien; Ernesto en su vida en Neuquén cantando y haciendo sus discos, y César, con la docencia. Pero no me podía quedar con esta sensación. Así que a uno por uno los fui llamando. Siempre aclarando que se trata de armar cosas y hacerlas por un tiempo. No es que volví a tener la banda de aquel tiempo. Simplemente volvernos a abrazar y a hacer sonar los instrumentos juntos.

¿Tu música dialoga con la tradición y las nuevas sonoridades?

Hicimos un nuevo sonido que no estaba planeado ni reproducido. El "Mono", de chico se vislumbraba como un músico de muy alto nivel; César que es de Córdoba, me parece que de niño ha sabido interpretar la música folclórica y el trabajo conmigo conectó con la música de Santiago. Hay un camino que siempre nos va a llevar a la música de nuestros abuelos. Pero a la vez Ernesto, por ejemplo, ni siquiera se imaginaba que iba a traer la guitarra eléctrica a la música que hacíamos porque para él era un hobby. Él tocaba la criolla. A todos nos pasó el traer nuestra historia musical, y a la vez proyectarla en lo actual, en lo que escuchamos.