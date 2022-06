Leo Dan conquista cantando tangos, es premiado por “Celebrando a una leyenda” y es amo y señor en TikTok

03/06/2022 - 12:17 Pura Vida

Tal como lo había anunciado EL LIBERAL, en una entrevista exclusiva con Leo Dan, “Un mundo mejor”, la canción que marcó el debut del prestigioso cantautor en el tango, fue presentada por en sociedad este lunes con el lanzamiento oficial del videoclip. A poco de ver la luz, esta composición comenzó a depararle grandes satisfacciones al cantautor santiagueño nacido en Estación Atamisqui, Ha tenido una muy buena acogida del público y también es muy escuchada en las distintas plataformas digitales de música. Además, “Un mundo mejor” llega en el momento en que Leopoldo Dante Tévez recibiera la certificación de Triple Platino por el por el éxito de su disco “Celebrando a una Leyenda” proyecto que salió en el año 2018 y lo volvió a colocar en las listas de popularidad con temas como “La Niña Está Triste” a lado de Jesús “Tuti” Martínez. No solamente el éxito conseguido en su debut con el tango y el galardón obtenido por “Celebrando a una leyenda” destacan la jerarquía de Leo, sino que además es muy querido en TikTok. En esa plataforma, miles de usuarios recurren a la música del cantante santiagueño para crear videos con historias, reviews o reacciones a la música que nos ha acompañado toda la vida. Leo Dan rompe con estereotipos y, a sus 81 años, sigue creando canciones con mensajes positivos, llenos de vida, de esperanza e incentivando a las nuevas generaciones a crear. Precisamente, sobre esto, en oportunidad de hablar en exclusiva con EL LIBERAL, el autor de “Santiago Querido” había sostenido: “Si yo, en mi tiempo, desde mi Estación Atamisqui querido he podido y con recursos limitados, he podido trascender con mi música, hoy los jóvenes pueden hacerlo. Es por eso que . Siempre busco incentivar a los jóvenes a que sean creativos. Es maravilloso que frases que escribí hace tanto tiempo como el de “La niña está triste”, que es tan simple y tan normal, sigan calando profundamente en la gente. Ahora, inclusive, está en todas las plataformas digitales de música con una cantidad de escuchas impresionante. Siempre buscar incentivar a los jóvenes a que sean creativos”. Solo Dios sabe cuánto les agradezco el cariño que me han demostrado todos estos años. En este tango, nuevo, diferente, que compuse pensando mucho en los jóvenes, surgió la idea de pedirle a Jesús que nos regale un mundo nuevo, un mundo lleno de amor”, resaltó Leo.

EL VIDEOCLIP DE “UN MUNDO MEJOR” El videoclip, tal como lo contó Leo a EL LIBERAL en su entrevista exclusiva, fue filmado “Una parte en Miami y el final fue en el jardín de nuestra casa”. Bandoneones, violines, parejas de tango y una singular puesta en escena remarcan la historia de la canción de Leo. Y sobre el final, aparece Leo Dan cantando: “Voy a pedirle a Jesús que regale su amor. Es el deseo más grande de mi corazón. El mundo puede ser mucho mejor Todo depende cómo pienses hoy Yo te prometo un mundo nuevo un mundo lleno de amor”.

