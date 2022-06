El Noba soñaba con triunfar y se despidió de sus fans sin saberlo

03/06/2022 - 20:40 Pura Vida

Lautaro Coronel, conocido bajo el seudónimo de El Noba, falleció ayer luego de permanecer internado durante 10 días en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce Dr. Néstor Kirchner en estado crítico, informaron desde el centro de salud.

“Luego de realizar las evaluaciones requeridas para su certificación, lamentamos comunicar el fallecimiento de Lautaro Coronel, quien permaneció internado en la Unidad de Terapia Intensiva de Adultos, desde el 24 de mayo de 2022”, destacaron en el parte de prensa El jueves pasado, el parte médico indicaba que el cantante, de 25 años, estaba en “estado crítico” y con “pronóstico reservado” tras haber impactado contra un auto con su moto y haber caído al asfalto, sin llevar puesto su casco.

Un día antes del accidente que terminó arrebatándole la vida, El Noba había compartido en Instagram un conmovedor (y último) mensaje que decía: “Hasta que un día ustedes y la música cambiaron mi vida. Gracias por escucharme. Gracias por bancarme. Hoy tengo mi propio terreno, mi casa tan soñada”, en referencia al terreno que había comprado en Florencio Varela para edificar la casa en la que viviría con su hija.

En 2020 cuando, en plena pandemia, El Noba alcanzó su popularidad gracias a los videos que publicaba en Tik‑ Tok. Eso lo llevó rápidamente a convertirse en un referente de la Cumbia 420; a tal punto que había preparado un estudio de grabación, aunque también un taller mecánico ya que era fanático de los autos y las motos. Antes de ser El Noba, Lautaro dejó el colegio para comprarse una moto. Después Intentó retomar y se anotó en el plan Fines, pero se rateó hasta que ya no fue más, según lo reflejó Teleshow.

“Estaba terminando el colegio y un día me habló una piba de Solano. Y allá fui, para ratearme. Hoy en día, por esa experiencia, tengo una hija. Me re sirvió. Sentí que todo eso me tenía que pasar, que era para mí”, había dicho al sitio El Planteo. Su mujer se cansó. Lo volvió a rescatar el trabajo, aunque no tardó en perderlo. Por esa época sufrió su etapa más dura de adicción a los calmantes, de la que solo rescataba su apodo: No Bajo Ni Con Pasta, que quedó simplificado en El Noba.

Su siguiente trabajo fue como pintor en Barracas y ahí captó la frase que iba a a marcar el despegue artístico. Se le pegó el Tamo chelo, con el que los muchachos celebraban cada vez que llegaba la paga. Pasó poco más de un año y estaba sobre el escenario de Lollapalooza y del Luna Park, como parte de la avanzada de la cumbia 420 que capitanea L-Gante, con Perro Primo. En el medio se hizo conocido en las redes sociales con videos graciosos, porque se sabía un personaje carismático. Hasta que se metió en el trap con su primer tema “Tamo Chelo”.l