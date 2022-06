Thriller de ciencia ficción, ecología y supervivencia

06/06/2022 - 01:30 Pura Vida

Aparte del título poco inspirado, creo que al terminar de ver "In the earth", es muy posible que los espectadores sientan que les faltó algo ("cinco para el peso", como se solía decir). Detrás de cámaras está el británico Ben Wheatley, a quien los aficionados al terror recordarán por las notables "Kill list" (2011), "Sightseers" (2012) y el corto "U is for Unearthed", de "The ABCs of death" (2012).

Aquí aborda un relato de ciencia ficción con trasfondo de pandemia, orientación hacia la ecología y estructura de thriller. Tiene también algo de "survival", subgénero que –junto con el gótico de casas embrujadas– parece haber copado actualmente el género del terror.

En la historia, el científico Martin Lowery va al encuentro de una colega y exesposa, Olivia Wendle, que está haciendo unos estudios en un campamento en zona boscosa. Para llegar, aquel debe contar con el auxilio de Alma, quien le sirve de guía para llegar al campamento. El relato abre con alguien que rompe unas rocas y deja "plantados" unos pedazos de bordes filosos, cubiertos con ramas. Es obviamente una trampa, y a nivel del discurso cinematográfico es la trampa (la trama entendida como "plot", conspiración) que crea tensión, expectativa, para el receptor

El recorrido de Martin y Alma es el que tiene algo de "survival", y como en todo relato de supervivencia, a los héroes de turno les toca sufrir para intentar salir a salvo de su inesperada aventura. Wheatley (autor del guion) cumple en este tópico: hay un par de escenas casi de "torture porn", de esas que nos hacen soltar un siseo ("ssss") de sufrimiento solidario con la víctima; el problema es que un solo personaje es el que recibe la mayoría de los mamporros narrativos, al extremo en que ya termina resultando risible. También impresiona como poco creíble que alguien maltratado y amenazado de muerte solamente le dé un "chaschás en la colita" a su agresor, y le ofrezca nueva oportunidad para que siga maltratándolo.

Estas contras y el costado "thriller" del relato es en gran medida el planteamiento científico, que es bastante interesante (con reminiscencias de Shyamalan). Olivia está haciendo experimentos que demuestran que la naturaleza tiene un lenguaje y puede ser decodificado. Detrás de esto (o delante, según como lo miremos) está el relato folklórico local de Parnag Fegg, un espíritu del bosque; lo cual le da un toque sobrenatural al conjunto. El realizador logra en el último acto traducir en impactantes imágenes y sonidos la experiencia entre surrealista y alucinatoria de la comunicación entre naturaleza y ser humano.

El film se deja ver, aunque tenga las irregularidades mencionadas y deje la sensación de que Wheatleyno terminó de redondear una obra mayor.